

أحمد مغربي



قال مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء»، إن مؤسسة البترول الكويتية انتهت من كل الإجراءات الخاصة بصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي. وأشار المصدر إلى أن قطاع الموارد البشرية في «مؤسسة البترول» انتهى من 99% من الإجراءات الخاصة بالكشوفات والأسماء وتحديد أيام العمل وقيمة المكافأة لكل العاملين في القطاع النفطي. وذكر أن المؤسسة قامت خلال الفترة الماضية بإرسال كتب إلى وزارة المالية لاستعجال صرف المكافأة وتحويل الأموال إلى حساب «مؤسسة البترول» البنكي تمهيدا لصرفها للموظفين. من جهة ثانية، توقع المصدر أن يتم الكشف عن إعلانات توظيف في القطاع النفطي قبل نهاية العام، وذلك للكويتيين حديثي التخرج في التخصصات الهندسية والإدارية.