

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك البدء في إجراءات تحويل ملكية 3 أراض إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 2.5 مليار دينار



(نحو 8.1 مليارات دولار).



وقال البراك في تصريح صحافي أمس، إن تحويل ملكية الأراضي الـ 3 بمساحة 842 ألف متر مربع بتوجيهات سامية من القيادة السياسية إلى «التأمينات» لاستثمارها يأتي دعما للمتقاعدين من خلال تعزيز المركز المالي والاقتصادي للمؤسسة وضمان استدامتها وتخفيضا للعجز الاكتواري المقيد بميزانية المؤسسة. وأوضح د.البراك أن هذه المبادرة السامية جاءت تأكيدا لدعم القيادة السياسية المستمر وحرصها الشديد على استقرار ومتانة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوفاء بالتزاماتها لتأمين متطلبات العيش للمواطنين بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص.