القروض طويلة الأجل وتم الحصول عليها لتنفيذ مشاريع القطاع الكبرى

تعهدات الشركات النفطية متوافقة مع أوضاعها المالية ولا تشكل أي عبء



أحمد مغربي

كشفت بيانات مالية رسمية حصلت عليها «الأنباء» ان اجمالي القروض المالية طويلة الاجل المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تبلغ 3.52 مليارات دينار (ما يعادل نحو 11.5 مليار دولار). وأظهرت البيانات ان «مؤسسة البترول» و5 من شركاتها لديها قروض طويلة الاجل تتركز اكبرها في شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 1.6 مليار دينار و651.5 مليون دينار لصالح الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، اما مؤسسة البترول فلديها قرض بقيمة مليار دينار. وتفصيليا، حصلت «الأنباء» على خريطة القروض التي حصل عليها القطاع النفطي الكويتي على مدار السنوات الماضية، وذلك لتمويل المشاريع الكبرى التي نفذتها الكويت وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي ومرافق استيراد الغاز المسال، فضلا عن مشاريع تطوير الانتاج والتكرير في البلاد. وفيما يلي تفاصيل القروض:



1 - شركة البترول الوطنية الكويتية



بتاريخ 28 ابريل 2016 ابرمت شركة البترول الوطنية الكويتية اتفاقية قرض طويل الاجل (التسهيلات) بمبلغ 1.2 مليار دينار كويتي مع اتحاد مجموعة من البنوك. تتألف التسهيلات من تمويل تقليدي وإسلامي وتستحق السداد على اقساط نصف سنوية بمبلغ 80 مليون دينار من ابريل 2019 الى 28 ابريل 2026. تحمل التسهيلات معدل فائدة بنسبة 1% (2021: 1%) سنويا فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وهي غير مضمونة. تم اقتراض الاموال بصورة محددة لتمويل مشروع الوقود النظيف، واستخدمت شركة البترول الوطنية الكويتية التسهيلات الاسلامية بالكامل بمبلغ 710 ملايين دينار والتسهيلات التقليدية بالكامل بمبلغ 490 مليون دينار.



بتاريخ 29 اغسطس و31 اغسطس 2017 ابرمت شركة البترول الوطنية الكويتية اتفاقية تسهيلات قرض طويل الاجل بمبلغ 6.245 مليون دولار (بما يعادل 1.872 مليون دينار) مع وكالات ائتمان الصادرات الدولية (تمويل وكالات ائتمان الصادرات الدولية). ان تمويل وكالات ائتمان الصادرات الدولية يستحق السداد خلال فترة تتراوح من 8 إلى 10 سنوات على اقساط نصف سنوية تبدأ من 2018 ويحل موعد استحقاقها في الفترة ما بين 2026 الى 2028. من ضمن اجمالي تمويل وكالات ائتمان الصادرات الدولية، يحمل مبلغ 500 مليون دولار اميركي (بما يعادل مبلغ 150 مليون دينار) معدل فائدة ثابت بواقع 3.22% سنويا، بينما يحمل مبلغ 5.745 مليون دولار (بما يعادل 1.772 مليون دينار) معدل فائدة متغير وهو سعر الليبور لمدة 6 أشهر + هامش يتراوح من 0.75% إلى 1.25% سنويا. يستحق سداد الفائدة على اساس نصف سنوي. ان تمويل وكالات الصادرات الدولية مضمون من قبل المؤسسة، وتم اقتراضه بشكل محدد من اجل تمويل مشروع الوقود النظيف.



ويتم التحقق من التعهدات الخاصة بتمويل وكالات ائتمان الصادرات الدولية والقروض طويلة الاجل على اساس سنوي. ان تلك التعهدات تتضمن الرافعة المالية ونفقات تغطية الفائدة وصافي قيمة الاصول الملموسة. في تاريخ بيان المركز المالي، كانت اوضاع شركة البترول الوطنية الكويتية متوافقة مع التعهدات المذكورة اعلاه.



2 - مؤسسة البترول الكويتية



في 16 سبتمبر 2020، ابرمت المؤسسة اتفاقية طويلة الاجل للحصول على تسهيلات لأجل بالدينار الكويتي (التسهيلات) بقيمة 1 مليار دينار كويتي مع مجموعة من البنوك المحلية. يتألف القرض ذو الشريحتين من قرض تقليدي بقيمة 600 مليون دينار وتسهيل مرابحة للسلع بقيمة 400 مليون دينار وبفترة تبلغ 15 عاما وهو غير مضمون. يتم سداد التسهيلات على 24 قسطا نصف سنوي بناء على جدول زمني للإطفاء متفق عليه مسبقا يبدأ بعد 42 شهرا من تاريخ توقيع التسهيلات. تحمل التسهيلات معدل فائدة يعادل هامشا معينا فوق معدل خصم بنك الكويت المركزي المستحق الدفع كل ربع سنة.



ابرمت المؤسسة في 17 يونيو 2021 اتفاقية تمويل تسهيلات مغطاة بالدولار الاميركي (التسهيلات) بمبلغ اجمالي 1 مليار دولار اميركي مع اتحاد بنوك اجنبية خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2022، لم تقم المؤسسة بسحب اي تسهيلات، وتحمل التسهيلات فائدة بسعر الفائدة بين البنوك في لندن Libor لستة اشهر (لمدة تعادل فترة فائدة التسهيلات) وهامش بنسبة 0.90%.



بتاريخ 1 أكتوبر 2019، أبرمت المؤسسة اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة بالدينار الكويتي بمبلغ 350 مليون دينار مع اتحاد مصارف محلية. تتضمن تسهيلات الشريحة المزدوجة تسهيلات تمويل تقليدي وتسهيلات مرابحة ذات فترة 5 سنوات وهي غير مضمونة. تحمل التسهيلات سعر فائدة يتكون من الهامش اضافة الى معدل خصم بنك الكويت المركزي ويستحق السداد على اساس ربع سنوي. سيتم استخدام محصلات التسهيلات للأغراض العامة للمؤسسة (رأس المال العامل - النفقات التشغيلية) في تاريخ بيان المركز المالي، استخدمت المؤسسة هذه التسهيلات بالكامل وسددت مبلغ اجمالي قدره 50 مليون دينار لشريحة (التسهيلات الإضافية) Cccordion Tranche كما في 31 مارس 2022.



علاوة على ذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ابرمت المؤسسة اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة بالدولار الاميركي بمبلغ 1 مليار دولار مع اتحاد بنوك عالمية. هذه التسهيلات تقليدية غير مضمونة مدتها 5 سنوات. تحمل التسهيلات سعر فائدة يتكون من اجمالي هامش التسهيلات وسعر الليبور لمدة 6 أشهر ويستحق السداد على اساس نصف سنوي. سيتم استخدام محصلات التسهيلات للأغراض العامة للمؤسسة (رأس المال العامل - النفقات التشغيلية). في تاريخ بيان المركز المالي، فإن المؤسسة استخدمت هذه التسهيلات بالكامل وسددت المبلغ الإجمالي 50 مليون دولار كما في 31 مارس 2022.



3 - شركة ناقلات النفط الكويتية



بتاريخ 15 مارس 2018، أبرمت شركة ناقلات النفط الكويتية (اتفاقية مرابحة) مع ثلاثة بنوك محلية مشاركة لتمويل إنشاء 8 ناقلات جديدة تتكون من 3 ناقلات غاز وعدد 4 ناقلات منتجات وناقلة نفط واحدة يبلغ اجمالي قيمة التسهيلات المعتمدة 140 مليون دينار تتكون من الشريحة (أ) والشريحة (ب) بمبلغ 28 مليون دينار و112 مليون دينار على التوالي، وطبقا للاتفاقية، تم منح مدة 6 اشهر للشريحة (أ) ومدة 45 يوما للشريحة (ب) لسحب مبلغ التسهيلات المعتمد بدءا من 15 مارس 2018 و15 سبتمبر 2019 على التوالي، يحمل دائنو المرابحة معدل ربح قدره 2.2% (2021: 2.20%) سنويا يستحق السداد على اقساط نصف سنوية متساوية تبلغ 9.3 ملايين دينار اعتبارا من 15 مارس 2021 الى 15 سبتمبر 2027 ويبلغ القسط الأخير 9.4 ملايين دينار مستحق الدفع في 15 مارس 2028.



4 - الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة



بتاريخ 11 يونيو 2018، أبرمت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة اتفاقية قرض طويل الأجل (القروض طويلة الأجل) بمبلغ 390 مليون دينار مع اتحاد مجموعة من البنوك المحلية تتألف القروض طويلة الأجل من تمويل تقليدي وإسلامي ويستحق اصل القرض السداد على 21 قسطا نصف سنوية بقيمة 18.5 مليون دينار كل منها من التاريخ الذي يقع بعد 36 شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية ويتوقع الاستحقاق بحلول 2031 تستحق الفائدة على تلك القروض على اقساط نصف سنوية بمعدل فائدة متغير بنسبة 0.750% سنويا فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي بتاريخ بيان المركز المالي، سحبت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة مبلغ تمويل القروض طويلة الأجل بالكامل خلال العام، قامت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بسداد اقساط قروض بمبلغ 37.1 مليون دينار.



علاوة على ذلك، بتاريخ 31 اغسطس 2018 ابرمت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، اتفاقية تسهيلات قرض طويل الاجل بمبلغ 1.3 مليار دولار مع وكالات ائتمان الصادرات (تمويل وكالات ائتمان الصادرات) وطبقا لشروط اتفاقية تمويل وكالات ائتمان الصادرات، يستحق سداد اصل القرض على 20 قسط نصف سنوي بقيمة 65 مليون دولار بداية، اما بعد 6 اشهر بعد تاريخ 1 أغسطس 2021 أو 6 اشهر بعد بدء الانشطة التشغيلية لمرفق تخزين الغاز الطبيعي المسال (التاريخ محدد في شهادة القبول المؤقت (كما هو محدد في عقد EPCC)، أيهما أقرب ومن المتوقع ان يكون الاستحقاق بحلول عام 2031، تستحق الفائدة السداد على هذا القرض على اساس نصف سنوي وتحمل معدل فائدة متغير بسعر الليبور لمدة 6 اشهر + هامش يتراوح بين 0.80% الى 0.94% (2021: 0.80% إلى 0.94%) سنويا في تاريخ بيان المركز المالي، قامت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بسحب تمويل وكالات ائتمان الصادرات بالكامل خلال العام، قامت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بسداد اقساط قروض بمبلغ 19.6 مليون دينار.



5 - شركة كي بي سي - أوروبا



في السنوات السابقة، حصلت شركة كويت بتروليوم ايطاليا اس. بي. ايه، شركة تابعة لشركة كي بي سي (اوروبا) على تسهيلات قرض بمبلغ 164 مليون يورو، يحمل تسهيل القرض معدل فائدة يتراوح من 0.55% إلى 0.97% ويستحق السداد شهريا من المتوقع سداد تسهيل القرض بالكامل في 2022-2023.



في السنة السابقة دخلت شركة كويت بتروليوم اسبانا، شركة تابعة لشركة كي بي سي (اوروبا) في تسهيلات قرض طويل الاجل بمبلغ 43 مليون يورو تم سحبه بالكامل يحمل القرض معدل فائدة بالسعر المعروض بين بنوك منطقة اليورو لمدة 6 اشهر زائدا 1.05% ومن المتوقع سداده بالكامل خلال سبع سنوات.



إضافة الى ذلك، دخلت شركة كويت بتروليوم بلجيكا، شركة تابعة لشركة كي بي سي (أوروبا) في تسهيلات قرض طويل الأجل بمبلغ 75 مليون يورو تم سحبه بالكامل، يحمل القرض معدل فائدة 1.22% وسوف يتم السداد بعد فترة السماح ومدتها سنتين في 2023 ومن المتوقع سداده بالكامل بحلول 2027 - 2028.



في السنوات السابقة، تم ضمان تسهيلات قرض طويل الاجل من قبل مصفاة ميلازو، وهي عملية مشتركة، تبلغ حصة المجموعة من المبلغ القائم 109 مليون دولار (2021: 87 مليون دولار) يحمل القرض فائدة بالسعر المعروض بين بنوك منطقة اليورو لمدة 6 اشهر زائدا 0.85% (2021: سعر فائدة بالسعر المعروض بين بنوك منطقة اليورو لمدة 6 اشهر زائدا 0.85%) ويتوقع سداده بالكامل في عام 2023 - 2024.



في 7 فبراير 2019، ابرمت شركة كي بي سي اوروبا تسهيلات ائتمانية متجددة مع بنك الكويت الوطني يصل الحد الأقصى لهذه التسهيلات 500 مليون دولار دون جدول زمني للسداد تبلغ الفائدة المدفوعة على المبلغ المقترض معدل ليبور زائدا 1% وبالنسبة للتسهيلات غير المستخدمة، يتم فرض رسوم التزام بنسبة 0.35% في ديسمبر 2021، قامت شركة كي بي سي اوروبا بتمديد التسهيلات الائتمانية المتجددة مع بنك الكويت الوطني بسعر فائدة ليبور + 1.65%.



في 24 مارس 2021، أبرمت شركة كي بي سي أروبا تسهيلات ائتمانية متجددة مع البنك الأهلي المتحد ش. م. ك. ع. يصل الحد الأقصى لهذه التسهيلات 100 مليون دولار دون جدول زمني للسداد، تبلغ الفائدة المدفوعة على المبلغ المقترض معدل ليبور زائدا 1.65% كما في تاريخ بيان المركز المالي، استخدمت شركة كي بي سي اوروبا مبلغ 75 مليون دولار.



في 1 مارس 2022، ابرمت شركة كي بي سي اوروبا تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة مع البنك الاهلي المتحد ش. م.ك.ع. بمبلغ 25 مليون دولار اميركي، تبلغ الفائدة المدفوعة على المبلغ المقترض معدل ليبور زائدا 1.65%.



6 - الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية



كما في 31 ديسمبر 2021، كان لدى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية تسهيلات قرض غير مضمون بمبلغ اصلي 1.100 مليون دولار، بما يعادل 334 مليون دينار كان متوسط الفائدة خلال عام 2021 بنسبة 0.86% (2020: 1.49%) سنويا، يستحق القرض السداد على 7 أقساط نصف سنوية بمبلغ 157 مليون دولار، ما يعادل 47.6 مليون دينار، بدءا من عام 2020، وسيتم سداده بالكامل في عام 2023.





