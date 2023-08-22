افتتح وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي فعاليات النسخة الثانية من ملتقى «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» بمشاركة 22 دولة عربية منها الكويت تحت شعار «الشباب وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي».



وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية للنهوض بالشباب لبناء الوعي تنفيذا لمبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باعتبار 2023 عاما للشباب العربي.



وأكد في هذا المجال أهمية تضافر الجهود للنهوض بهذه الفئة من المجتمع وإشراكهم في جهود التنمية، لافتا إلى اهتمام وزارة الشباب والرياضة المصرية بجميع الجهود والمبادرات الرامية لتعزيز دور الشباب العربي.



وقال صبحي ان «الملتقى يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والمواطنة الاقتصادية إضافة إلى منهجية العمل العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات البحث العلمي»، مشددا على ضرورة التواصل بين الشباب العربي وترسيخ استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من منطلق الحرص على التواصل والتلاقي لمواجهة المتغيرات في العالم، لاسيما أن «الحاضر والمستقبل سيكونان بالشباب وللشباب».



وأشاد بالدعم الذي يقدم لكل حراك شبابي على جميع المستويات والمبادرات التي تتم ضمن استراتيجية وطنية للنهوض بهم وتمكينهم من مجابهة كافة التحديات العالمية.



ودعا صبحي ايضا الى التركيز على التمكين الاقتصادي للشباب والنهوض بمستويات التشغيل من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتأهيلهم لسوق العمل ودعم التدريب في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.



من جهتها، دعت مؤسس ورئيس «مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة» د.مشيرة أبوغالي في كلمتها الى توحيد المواقف والرؤى تجاه التحديات التي تحيق بالأمة العربية، محذرة من انه «لا نجاة من تلك التحديات إلا بقوة ووحدة الأمة».



وأكدت ضرورة التواصل الفعال بين الشباب العربي الذي رأت «ان استمرار حياة الأمة العربية مقرون بهذا التواصل بين أجيالها المتعاقبة وانه لا حياة لها من دون تواصل حقيقي وشفاف بين الآباء والأحفاد».



وأوضحت أبوغالي ان عملية التواصل بين الأجيال تهدف الى «استمرار تنشيط ذاكرة الأمة عبر حركتها التاريخية بقصد تفعيل أداء أفرادها للعبور الى المستقبل حتى لا تفقد الأمة العربية ذاكرتها لأن فقدان الذاكرة سيفقدها شخصيتها وهويتها وبالتالي موقعها المتقدم بين الأمم».



وذكرت «ان مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، الذي يحتفل هذا العام بمرور 20 عاما على تأسيسه منذ عام 2003، هو مجلس كل شباب الأمة العربية وعمل خلال كل تلك الأعوام بجد واجتهاد لتنميتهم تنمية اقتصادية وعلمية وتعليمية واجتماعية وثقافية وتراثية متكاملة».





