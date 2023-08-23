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في صبيحة السبت 29 يوليو 2023 رست السفينة في ميناء قرية جيرانجير النرويجية والمنظر يصعب وصفه لجمال هذه القرية المسماة: Geiranger والتي تقع غرب النرويج وتشتهر بمضيق جيرانجير المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 2005 ويوصف بأنه واحد من اجمل مضائق العالم بمنظره الخلاب ومعالمه السياحية التي يقصدها السياح من مختلف بلدان العالم، وعندما تكون سائحا هناك لا تفكر أبدا بالعودة لأنك في أجواء طقس ولا أجمل منه، وتذكر الحرارة والرطوبة يجعلك تتمنى هذا البراد والجو لأهل الكويت الكرام.



لقد اختير مضيق جيرانجير كأفضل وجهة سياحية في الدول الاسكندنافية حسب ما ذكره موقع لونلي بلانت البريطاني والتابع لـ BBC.



وهو منظر يجعلك تصرخ «وااو» يا رب ما أجمل صنعك!



يبلغ طول مضيق جيرانجير اكثر من 15 كم ويعتبر من اجمل مضائق النرويج، تحيط بهذا الأرخبيل الاخضر جبال خضراء شاهقة يبلغ ارتفاعها 1000 متر، ولهذا المضيق شلالات تسمى: Seven Sisters (الاخوات السبع)! ويبعد الموقع الجميل 108 كم عن مطار أليسوند.



كيف تصل إلى جيرانجير؟



تقع جيرانجير على بعد ما يقرب من 450 كم شمال غرب العاصمة أوسلو وعلى بعد من 7 إلى 8 ساعات بالسيارة من مدينة بيرغن و5 ساعات من تروندهايم، طرق ومناظر لا تملها العين على مدار الوقت، وتذكرك بعظمة الخالق سبحانه.



أنشطة سياحية منوعة



في قرية جيرانجير تستطيع ان تمارس المشي لمسافات طويلة بطول طرق الجبال المحيطة او ركوب الدراجات او تمارس رياضة التجديف، فالمناظر عجيبة هناك تبهرك بجمال المنطقة وهوائها النقي وجمال الطبيعة، وأيضا هذا الكم من السياح الذين ركبوا السفن والسيارات ليعيشوا التجربة!

























الأطعمة المحلية



في المنطقة مطاعم وكافيهات تقدم لك أطعمتهم الشعبية ومخبوزاتهم وخاصة قهوتهم الرائعة والتي يشربها من يسكنون الفنادق او يرتادون الأكواخ او المخيمات وكل هذا وسط طبيعة خلابة لا تنسى وهي مغامرة تستحق التجربة، وأقلها الآيس كريم البارد المصنوع من الحليب الخالص والمستكة!



وسائل التنقل بالقرية



تستطيع أن تجوب القرية وتطلع على معالمها الجميلة إما بالسيارة المؤجرة او حافلة (الباص) او زورق صغير وأنا فضلت الباص في جولة ساعة ونصف يتوقف خلال الرحلة في اكثر من موقع سياحي للتصوير، واعمل احسابك ان هناك (ندرة في وجود الحمامات المجانية)!



وعلى امتداد الطرق الجبلية وجدت (WC) تضع قطعة نقدية وتستخدم حمام 7 نجوم!



شوارعهم رغم انها قرية لكنها احسن من شوارع الكويت المنكوبة! كما تتوافر سيارات (البقي الكهربائية) ولها طريقها، كما انك تستطيع أن تمارس رياضة المشي، وكل أنواع الرياضات المائية.

























فنادق



في القرية العديد من الفنادق والتي تخدم أصحاب الرياضات المختلفة ففي الشتاء يأتي للقرية سياح من مختلف دول العالم لممارسة التزلج على الجليد، كما ان هذه الفنادق تستقبل من يمارسون المشي والتجديف ومحبي الطبيعة والتأمل والخلوة مع النفس والطبيعة.



طرق متعرجة تشق الجبال وتوصلك لمبتغاك حيث تمارس ما تحب.









في الطريق الجبلي



وأنا في الباص شاهدت أفرادا وجماعات يمارسون رياضة المشي، كما رأيت في البحر قوارب ملونة يمارس أصحابها رياضة التجديف، ويلفت نظرك بقايا الثلوج على رؤوس الجبال والتي لا تزال وكأنها غيوم بيضاء أو هذا الكم من المياه الهادرة.



مناظر الخيام الفردية المصوبة والسيارات المنزل المتوقفة وأيضا المزارع تجعلك تستمتع برؤية ما حواليك من مناظر مدهشة.



السياحة في جيرانجير



من يجوب القرية يعلم ويعي انها قائمة على صناعة السياحة، ففيها اجمل مناظر الدنيا، فقرية جيرانجير بمقاطعة موراؤر رمسدال تبعد عن العاصمة أوسلو مسافة 8 ساعات بالسيارة وتستطيع ان تصل إليها بحرا كما فعلنا بالكروز البحري.



وفي القرية يوجد اكثر من مكتب سياحي يقدم لك العروض والخصومات على تجربة السكن في القرية خلال فنادقها أو أكواخها الريفية او المخيمات بأحد الجبال وتذكر افضل فترة للسفر لقرية جيرانجير من شهر مايو حتى شهر سبتمبر.



جولة في شوارع جيرانجير



للتعرف على القرية وشعبها المضياف عليك ان تمارس الجولة في كل مناحيها لمعرفة عاداتهم وتقاليدهم وشراء المنتوجات اليدوية منهم (الصوغة) كهدايا تذكارية من خلال هذه الرحلة الجميلة وبالطبع عليك أن تجرب الطعام المحلي وايضا تزور مصنع الشوكولاتة الموجود بها ان توفر لك الوقت، ولا تنسى ان تتذوق (المخبوزات الجيرانجيرية) اللذيذة في الهواء الطلق.



قرية صغيرة لكنها (عالم) في مضمار السياحة والطبيعة وهي واحدة من اجمل المناطق على مستوى العالم بمضائقها الشهيرة وشلالاتها الهادرة وقهوتها المميزة والجبال التي تملأ مساحاتها الخضراء، ودير بالك من التاكسي الأسعار نار، المشوار يُكلف على الأقل 25 دينارا تزيد أو تقل حسب المسافة!



شمس منتصف الليل



تشتهر جيرانجير كونها من الأماكن الاسكندنافية التي توجد بها ظاهرة ما يسمى شمس منتصف الليل ما يكسبها تميزا وخصوصية ساحرة كما أن جبالها وشلالاتها ومساحاتها الخضراء من مزارع وغابات تمنحها نوعا من التميز السياحي لتنوع فصولها وأيضا مناشطها السياحية التي تتراوح ما بين البر والبحر، وهناك تشاهد أجمل قوس قزح، وفي الكروز شفت القمر شيء عجيب يجعلك تذكر الله سبحانه وتعالى.



أشهر فعالياتها



تتمتع قرية جيرانجير بوجود المعالم الطبيعية والأثرية العريقة التي تمنحك التمتع بها وبجمالها الى جانب امكانية ممارسة العديد من هواياتك من الأنشطة المتوافرة لك في القرية من حيث الرحلات البرية او البحرية والتمتع بمرافق القرية من حيث شوارعها ومبانيها والمعالم الأثرية والسياحية والثقافية، اضافة الى امكانية التعرف على سكانها المحليين وعاداتهم وتقاليدهم العريقة وزيارة محلات الهدايا والمحلات التجارية للتبضع من المحلات التجارية ومحلات الهدايا والتذكاريات او زيارة مصنع الشوكولاتة او تذوق الأطعمة المحلية.

























جبال دالسنيبا



من اشهر أماكن السياحة في قرية جيرانجير والتي تقصدها أفواج السياح القادمين اليها من مختلف القارات في مقاطعة مورو حب التخييم للتمتع بالبحيرات الرائعة والتي تتهافت عليها الطيور المهاجرة والمستوطنة الرائعة وتعد من اجمل المناظر الطبيعية التي يمكن للسائح ان يراها ويتفاعل ويتعايش معها وما يخلف هذا من ذكريات جميلة.



لقد رأيت طريق: Eagles road وهي طريق لمحبي المغامرة والاستكشاف ويتميز بشدة انحداره وخطورته ومع هذا تجد هناك من السياح من يحب هذا التحدي ويسلكه حتى النهاية.



طريق به العديد من المعالم الطبيعية الساحرة ولكنه يحتاج الى إنسان يملك حب الاستكشاف بعيدا عن فوبيا الارتفاعات!



السفر نية، اعقد النية، فإن النية مطية، وفي ساعة استجابة تجد نفسك هناك!







مضيق جيرانجير



يعد مضيق جيرانجير من اجمل مضائق العالم وهو مصنف بهذه الطبيعة الساحرة وطوال الـ 15 كم من المساحات الخضراء والارتفاعات والشلالات والمناظر المحيطة ما يكسبه المزيد من الإعجاب خاصة أن جباله تزيد على 1000 متر عن مستوى سطح البحر.



كما أن نظرتك الممتدة نحو المضيق بمياهه الخضراء الداكنة تعطيك مجالا للمقارنات ما بين البر والبحر ولكليهما معجبون، أضف الى ذلك شلالات وتلالا ومياها عميقة، أليس كل هذا ما يبهج الانسان في أي مكان؟



عزيزي القارئ في كل مكان هذه سطور وإيضاحات عن جمال مضيق: Geiranger fjord اجعله في أولوية اختياراتك المستقبلية مع الكروز البحري في استشراف المستقبل!





























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