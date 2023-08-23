الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن آلية سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023، والمقرر لها غدا في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وتشهد القرعة تقسيم الأندية الـ 40 المشاركة على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية، على أن يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى حتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية شرق آسيا على المجموعات من السادسة حتى العاشرة. وينص نظام القرعة على عدم تواجد فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة.



وفي منطقة الغرب جاء السد في المستوى الأول إلى جانب كل من: الثنائي السعودي اتحاد جدة والهلال، وبرسبوليس الإيراني، وباختاكور الأوزبكي.



أما الدحيل القطري فقد جاء في المستوى الثاني بجانب كل من: سباهان الإيراني، وناساف الأوزبكي، والفيحاء السعودي، وناساجي مازاندران الإيراني.



وضم المستوى الثالث كلا من: الفيصلي الأردني، الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند). وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ 16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة، وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير حتى أبريل 2024، على أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.