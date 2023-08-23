قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة «إن بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يهدف لتسهيل وتنظيم عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل مصر».



وأوضح حمزة - في تصريح تلفزيوني ـ أن الهدف من البروتوكول هو الاستفادة من البنية التحتية والانتشار القوي لهيئة البريد في جميع أنحاء مصر، بهدف نقل أي مستندات أو أجهزة تخص العملية الانتخابية أوالهيئة لأي مكان في أسرع وقت.



وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات عديدة بالدولة للاستفادة من إمكانياتها لخدمة العملية الانتخابية، مبينا أن الهيئة تعمل على استكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.



ونوه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه سيتم قريبا الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.