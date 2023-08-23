سيغيب مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الموسم الفائت، الإسباني بيب غوارديولا عن المباراتين المقبلتين لفريقه بعد خضوعه لـ«عملية روتينية» في ظهره، كما اعلن النادي الشمالي أمس.



وقال مانشستر سيتي إن المدرب الذي قاد فريقه الى الفوز بالثلاثية الموسم الماضي (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، كان يعاني من «آلام شديدة في الظهر منذ بعض الوقت» وسافر إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية «طارئة» لكنها «روتينية».



وسيبقى المدرب الإسباني في برشلونة أثناء تعافيه من العملية، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراتي مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد الأحد المقبل، وضد فولام في الثاني من سبتمبر، على أن يتولى مساعده خوانما ليلو مسؤولية الاشراف على الفريق بصورة مؤقتة.