عين نجم منتخب فرنسا السابق تييري هنري الفائز بمونديال 1998، مدربا لفريقي الشباب والأولمبي لبلاده بحسب ما عملت وكالة «فرانس برس» من مصدر مقرب من المفاوضات.



وبحسب المصدر ذاته، فان هنري حظي بالإجماع من خلال موافقة جميع أعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد الفرنسي بتعيينه خلفا لسيلفان ريبول.



وستكون المهمة الأبرز لهنري الذي عمل مدربا لنادي موناكو وامباكت مونتريال الكندي ومساعدا لمدرب منتخب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز، اعداد الفريق الأولمبي تحديدا لخوض غمار الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده صيف عام 2024.