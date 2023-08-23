دمشق - هدى العبود



بعد إعلان شركة «غولدن لاين» عن بدء تحضيراتها للجزء الثاني من «العربجي» للموسم الرمضاني المقبل، يبدو أنها لن تكتفي وتحضر لعمل جديد باسم «الحريقة» والذي سيجمع الفنانين سلوم حداد وباسم ياخور بطلي مسلسل «العربجي» من جديد بالتعاون مع كاتبي العمل أنفسهما عثمان جحا ومؤيد النابلسي، تحت إدارة المخرج سيف الشيخ نجيب.



يذكر أن «الحريقة» لا ينتمي لنمط الأعمال الشامية، بل سيتناول حكايا التجار وصراعاتهم في عام 2022 ضمن منطقة الحريقة في قلب دمشق، من خلال أيوب (سلوم حداد) كبير السوق، والذي يحاول الحفاظ ما أمكن على هيبته ضمن كل ما يجري حوله من انهدامات، لاسيما في صراعه مع ابن أخيه عربي (باسم ياخور) الذي وجد نفسه في مواجهة مع عمه في خضم التغيرات الحاصلة بالمجتمع والبلاد.