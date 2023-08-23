أطلقت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات نيسان في الكويت، سيارة «نيسان Z» الجديدة 2023 مطلع هذا العام لأولئك الباحثين عن المزيد من الحماس والأداء الديناميكي أثناء القيادة.



وتباعا عززت سيارة نيسان Z طراز العام 2024 أداءها مع نسختها المحسنة Z نيسمو، والتي تقدم تجربة قيادة رياضية احترافية مع تجهيزات مخصصة لحلبات السباقات والسائقين من عشاق الأداء الرياضي المتفوق. وتقدم نسخة Z نيسمو مستويات قيادة أعلى لأولئك الباحثين عن المزيد من الحماس والأداء الديناميكي أثناء القيادة.



وترتقي نسخة Z نيسمو بالأداء الرياضي للسيارة الرياضية الشهيرة من خلال إضافة المزيد من قوة الأحصنة وعزم الدوران، وتحسين نظام التعليق وتعديل المكابح من نيسمو مع إضافات مخصصة للارتقاء بديناميكية هواء الهيكل الخارجي، وعجلات أعرض مع إطارات مخصصة للأداء الرياضي المحترف.



وتشمل التحسينات الداخلية التي تمت إضافتها على نسخة Z نيسمو، كلا من زر تشغيل المحرك وزر وضعية القيادة باللون الأحمر المؤكسد، ومقاعد «ريكارو» يتم ضبطها يدويا وعجلة قيادة مكسوة بالجلد والكانتارا مع علامة حمراء تتوسط النصف العلوي من المقود.



وتم تصميم التعديلات الخارجية لنسخة Z نيسمو خصيصا لتحسين أداء ديناميكتها الهوائية على مضمار السباق. وبناء على تلك التعديلات، تمكنت Z نيسمو من تحسين أدائها وتماسكها بفضل القوة الناتجة من الجناح الخلفي على العجلات لتثبيت السيارة.



وتتميز واجهة Z نيسمو بمقدمتها البارزة من خلال إضافة عنصر «Grand-Nose» أو «الأنف الكبير» الذي يمتد نحو الأمام أكثر من الفئات الأخرى ويذكرنا بتصميم مماثل تميز به الطراز الأسطوري نيسان Fairlady 240ZG.



وتتميز المقدمة الجديدة للسيارة المعاد تصميمها بفتحات شبكية على شكل قرص عسل النحل وتتسم بفواصلها الأنحف على الإطلاق بالمقارنة مع أي سيارة أخرى من نيسان. ويوازن هذا الشبك بين الحاجة إلى خفض قوة الهواء المضاد للسيارة مع السماح بدخول كميات أكبر من الهواء إلى حجرة المحرك.



أما الجناح الخلفي فيمتد إلى حواف الرفارف الخلفية ويتميز بتصميمه ثلاثي القطع، وقد تمت إعادة تشكيل زوايا المصد الخلفي بوحي من نسخة GT-R نيسمو للمساعدة في فصل الهواء وخفض تأثير قوة الهواء المضاد للسيارة.



ويتوفر هيكل Z نيسمو بخمسة ألوان: هي الأسود الماسي اللؤلؤي، والفضي اللامع، والأحمر الناري ثلاثي الطبقات والأبيض الثلجي المتلألئ ثلاثي الطبقات والرمادي الشبحي الحصري لسيارات نيسمو.



وحرص مصممو نيسان على تحسين مقصورة Z نيسمو بعناية، للارتقاء بمظهرها دون تكلف أو ضوضاء بصرية. وأول ما تقع عليه العين، هو زر تشغيل وإيقاف المحرك وزر اختيار وضعية القيادة بألوانها الحمراء المؤكسدة.