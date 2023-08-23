حصد بنك الكويت الدولي (KIB)، في الآونة الأخيرة، جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2023»، للعام العاشر على التوالي، وقد جاء هذا التتويج المرموق من قبل مجلة «وورلد فاينانس» تقديرا لاستمراره في طرح منتجات وخدمات مصرفية إسلامية مبتكرة ومميزة، واعترافا بالمستوى المتقدم لخدمة العملاء الاستثنائية التي يوفرها.



وتقوم مجلة «وورلد فاينانس»، التي تعتبر واحدة من أبرز المنصات الإعلامية العالمية الرائدة في المجال الاقتصادي والمالي، ومقرها المملكة المتحدة، بتنظيم برنامج الجوائز السنوي Islamic Finance Awards، منذ العام 2007، إذ تستضيف وتكرم من خلاله أكبر المؤسسات المالية الإسلامية في كافة أنحاء العالم، وذلك بناء على أعلى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة في عالم المال والأعمال.



وقد تم تتويج KIB من قبل لجنة تحكيم جوائز «وورلد فاينانس» بهذه الجائزة العالمية بعد أن رشحته للفوز ضمن نخبة من مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامي، بناء على أسس ومعايير صارمة ومتنوعة.



ووقع اختيار اللجنة على KIB لنيل هذا اللقب بفضل ريادته المستمرة للصناعة المصرفية الإسلامية، وتميز خدماته ومنتجاته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتمكنه من تنويع تلك المنتجات والخدمات، سواء كانت مخصصة للأفراد أو الشركات، على حد السواء، إضافة إلى قدرته على الاستمرار في تحقيق النمو، تسجيل معدلات ربحية إيجابية، التوسع والانتشار في السوق، الالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة والشفافية، ودعم المبادرات الهادفة في إطار استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية.



وأشارت مجلة «وورلد فاينانس»، إلى أن ما يميز KIB هو التزامه في بناء علاقات راسخة وبعيدة المدى مع عملائه وتقديم خدمة عملاء منقطعة النظير.



وفي هذه المناسبة، أعرب KIB عن فخره بحصد جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت خلال 2023، للمرة العاشرة على التوالي، من قبل جهة معروفة عالميا مثل مجلة وورلد فاينانس المتخصصة، مؤكدا أن هذه الجائزة تعكس بشكل واضح استمراره في تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية، بما يلبي احتياجات عملائه على اختلافها وتنوعها، انطلاقا من شعاره الأساسي، بنك للحياة، ومسلطا الضوء، في الوقت نفسه، على إنجازاته الاستثمارية، وتوفيره تجربة مصرفية رقمية متطورة، إلى جانب سجله الحافل في المساهمات المجتمعية المختلفة.