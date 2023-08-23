أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) أن شركتها التابعة كوفبك مصر المحدودة (كوفبك مصر)، قد حققت اكتشافا نفطيا جديدا في امتياز جيسوم وغرب طويلة في حوض خليج السويس في جمهورية مصر العربية.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية محمد سالم الحيمر إن كوفبك حققت هذا الاكتشاف عبر البئر الاستكشافية GNN-11 الذي تم حفره شرق حقل GNN النفطي، والذي نتج عن 165 قدما من الطبقات المنتجة للموارد الهيدروكربونية في تكوينات مكمن نوبيه، والتي تعتبر من المكامن الجديدة التي تم اكتشافها بالإضافة للمكامن التقليدية في حقل GNN.



وقد تم حفر البئر بواسطة منشآت الإنتاج المبكر التي تم إنشاؤها مؤخرا وتم تدشين الإنتاج بمعدل يتجاوز 2500 برميل نفط يوميا، وقد أدت نتائج البئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذي تم تنفيذه مؤخرا في الحقل إلى زيادة إجمالي إنتاج النفط من هذا الامتياز إلى 23 ألف برميل نفط يوميا، بالمقارنة مع 4 آلاف برميل نفط يوميا قبل تطوير الحقل.



ويعد GNN-11 رابع بئر يتم الانتهاء منها بواسطة مرافق الإنتاج المبكر التي تم إنشاؤها في المنطقة الوسطى من الحقل والتي تشمل منصة دعم ووحدة إنتاج بحرية متنقلة وخط أنابيب لتصدير النفط، وتم ربطه كذلك بمجمع إنتاج (Geisum Star) الحالي. وما زالت هناك آبار متبقية في الخطة المستقبلية، والتي بحفرها سيتم الانتهاء من المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافي والتطوير.



وتمتلك شركة شيرون (Cheiron) عبر شركتها التابعة (PICO GOS) حصة تبلغ 60% في الامتياز، بينما تملك كوفبك مصر المحدودة (كوفبك مصر) الحصة المتبقية والتي تبلغ 40%، بينما تتولى إدارة الأنشطة الميدانية كمشغل في الامتياز شركة بتروجولف مصر.



وقد تم اكتشاف حقل GNN من قبل شركاء المشروع المشترك في عام 2019، وتم تحقيق هذا الاكتشاف بعد تنفيذ برنامج استكشاف وتطوير واسع النطاق استمر لعدة سنين حيث توجت جهود شركاء المشروع بتأكيد الإمكانيات الهيدروكربونية الإيجابية لمنطقة خليج السويس.