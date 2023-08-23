أكد الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية م.عبدالمطلب معرفي، على الأهمية المتنامية لتقارير الاستدامة، حيث تأتي هذه الأهمية من خلال رؤية الشركة للتغيير الإيجابي الذي ينتج عن اهتمام الشركات الرائدة مثل التجارية بمحاور الاستدامة ومنها حماية البيئة، تحسين سوق وبيئة العمل، دعم وزيادة التفاعل المجتمعي. وأوضح معرفي أن التجارية رائدة في مجالات الممارسات المسؤولة والمعنية بالاستدامة حيث قامت بخطوات سباقة في هذا المجال شملت العديد من المبادارات منها:



1- بادرت الشركة بتطبيق معايير الحصول على شهادات الأيزو ISO 45001:2018، ISO 9001:2015، ISO 14001:2015 في مجالات الإدارة البيئية، الصحة والسلامة المهنية، وإدارة الجودة. مما ساهم في استمرار تحقيق أهداف الشركة دون إصابات عمل وبجودة مشهود لها.



2- تولت الشركة اهتماما كبيرا بتطوير وتدريب وصناعة القياديين في إطار من المساواة والتنوع وإعطاء الفرص للكفاءات. من خلال خطط التعاقب الوظيفي وبرامج التدريب التفاعلية فضلا عن الالتزام بتعيين ودعم العمالة الوطنية.



3-مبادرات مراقبة وتوفير استهلاك الكهرباء والمياه في العقارات المملوكة والمدارة للغير، من خلال استخدام الأجهزة الذكية للتحكم وإدارة المباني، فضلا عن إحلال وتبديل الإضاءة والأجهزة التقليدية بأجهزة موفرة للطاقة والمياه وتحليل الاستهلاك بشكل دوري.



4- تعمل الشركة في إطار عام من القيم الأساسية (5Ts) ويشمل العمل الجماعي، الثقة، المهمة، إدارة الوقت والشفافية فضلا عن الالتزام بميثاق العمل الاخلاقي.



5- الاهتمام بقيم المحافظة على البيئة من خلال مبادرات «ازرع شجرة في وطني» وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية من خلال استخدام التقنيات الحديثة. وفى الختام قال معرفي إن تقارير الاستدامة تؤكد حرص التجارية على زيادة الشفافية والوعي العام بما تتخذه الشركة بشكل سنوي من مبادرات وممارسات مسئولة على تشجيع المشاركة المجتمعية وجذب المستثمرين ولعب دور أكبر في تحسين بيئة العمل. كما أن اختيار الشركة لمكتب (RSM) البزيع لإعداد تقارير الاستدامة يظهر اهتمام الشركة بتقديم تقرير غني بالمعلومات والبيانات المعدة بعناية حسب المبادرة العالمية للتقارير (GRI).