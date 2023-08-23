بشرى شعبان



كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ضحى الخميس عن أن الهيئة وضعت خطة توعوية تحث الاشخاص ذوي الاعاقة على المشاركة في العديد من المسابقات التي تقام سنويا في الكويت وعلى مستوى دول الخليج وفي مقدمتها مسابقة الكويت لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي تقام سنويا برعاية سامية.



وأوضحت أن ذلك يأتي إيمانا من الهيئة بمشاركة ابنائنا من ذوي الإعاقة في كل الانشطة التي تقام سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو الدولي، والتي تأتي ضمن خطة عمل واستراتيجية الهيئة في دمج الاشخاص ذوي الاعاقة مع أقرانهم بكل المجالات.



وبينت الخميس في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الهيئة قد بدأت في حملة توجيه الابناء للمشاركة في هذه المسابقة عبر دعوتهم للتسجيل عبر مواقع الهيئة الالكترونية، الى جانب دعوتهم للمشاركة في مسابقة الرسم الخامسة لأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة بدعوة من مؤسسة WACNET اليابانية، على أن يتم التقديم على موقعهم [email protected] حتى تاريخ 24 ديسمبر المقبل.



وأوضحت أن ذلك بالإضافة للمشاركة في مسابقة عمار التي تقام على مستوى دول الخليج تحت شعار «# إلهام - يتكلم - عربي» وهي من المبادرات الانسانية لاكتشاف الأشخاص الموهوبين من ذوي الاعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع بالاضافة إلى اكتشاف أفراد المجتمع والجهات غير الربحية ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم ذوي الإعاقة، وقد تم تمديد التسجيل إلى تاريخ 26 الجاري بالإضافة إلى رفع قيمه النقدية للفائزين.



وتمنت الخميس ان يحصد أبناؤنا وبناتنا المراكز الاولى كما هم دائما متميزون في شتى المجالات والمشاركة في كل مسابقة لإبراز هوايتهم ومواهبهم المميزة ومتابعة كل ما هو جديد. والمزيد من المعلومات عن هذه المسابقات يمكنهم زيارتنا والاطلاع على حسابات الهيئة انستغرام وتويتر.