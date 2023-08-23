عبدالحميد الخطيب



«تحد جديد، نسأل الله التوفيق والنجاح»، بهذه العبارة أكد الفنان الشاب منصور البلوشي عن بدء عرض مسلسل «حب بين السطور» على قناة «MBC» ومنصة «شاهد»، والعمل من تأليف: علياء الكاظمي، إخراج: خالد جمال، إنتاج: شركة «آبيز برودكشنز» للإنتاج الفني، ويشارك منصور في بطولته مع النجوم: إبراهيم الحربي، باسمة حمادة، علي كاكولي، روان العلي، غدير السبتي، شوق الهادي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، أسرار دهراب، وآخرين.



وقال البلوشي لـ «الأنباء»: أتمنى أن ينال المسلسل رضا الجمهور الكريم، لاسيما انه يناقش عدة قضايا بأسلوب درامي متميز، حيث يسلط الضوء على نماذج إنسانية تتعرض لصراعات واختبارات تؤثر على علاقتهم بالمحيطين حولهم، لافتا الى انه يجسد ضمن القصة دور «شملان» الذي يواجه الكثير من المواقف الاجتماعية.



ويتناول «حب بين السطور» حكاية صالح (ابراهيم الحربي) الذي بعد أن يبدأ جسده بالتعافي من مرض أنهكه وجعله طريح الفراش، يعقد العزم على الاقتصاص من شخص عزيز على قلبه ذاق على يديه الأمرين خلال محنته، فيقدم على بعض التصرفات ما يضع ثروة العائلة على المحك.



من جانب آخر، يشارك منصور في مسرحية «Sing» التي سيتم تقديمها للجمهور نهاية الشهر الجاري على خشبة مسرح جمعية المرشدات، وهي تأليف: عثمان الشطي، إخراج: عبدالله عباس، بطولة: هبة الدري، فهد باسم، روان العلي، شيخة العسلاوي، صمود المؤمن، شملان العميري، طلال باسم، أحلام التميمي، ورتاج خاجة، وإنتاج مشترك بين شركة «المجموعة الفنية» للفنان باسم عبدالأمير وشركة «لوب برودكشن» للفنانين هبة الدري وزوجها نواف العلي، وتتضمن المسرحية العديد من الرسائل المهمة، وتدور قصتها حول عدد من الشخصيات التي لها أحلام تحاول تحقيقها رغم الكوارث والمآسي التي تعيشها، كل ذلك يتم تقديمه في أجواء استعراضية مبهرة.