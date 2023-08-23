يعقوب العوضي



تشهد صالة مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف انطلاق منافسات ربع نهائي من بطولة الأندية العربية الـ 38 لكرة اليد، حيث يلتقي ممثل اليد الكويتية نادي الكويت بالمستضيف الهدى السعودي في الـ 2.30 مساء، بينما يتواجه الممثل الثاني للبلاد النادي العربي مع البنك الأهلي المصري في الـ 12.00 ظهرا.



وكان الكويت قد فاز مساء أول من أمس على الحشد العراقي بنتيجة 43-29 بينما خسر العربي من نادي وفاق عين التوتة الجزائري وبنتيجة 27-25، وحاز حسن صفر حارس مرمى «الأبيض» على جائزة رجل المباراة بعد أداء لافت تميز فيه عبر التصدي لعدة كرات خطرة وأهداف محققة.



من جانب آخر، عينت إدارة نادي برقان اللاعب السابق عبدالعزيز نجيب مديرا للفريق الأول رسميا مساء أول من أمس، إذ أعلن نجيب عن نهاية مشواره على حساباته في التواصل الاجتماعي وقال: «سُنة الحياة أن نصل إلى النهايات وقد حانت نهاية مسيرتي كلاعب كرة يد، ولكني لن أبتعد عن الملاعب حيث سأبدأ مشوارا جديدا وتحديا آخر في معشوقتي كرة اليد كمدير الفريق الأول في نادي برقان». وأضاف: «أشكر كل من ساندني في مسيرتي كلاعب والتي امتدت لـ 24 عاما اكتسبت فيها العديد من الصداقات أعتذر إن صدر مني أي تصرف خاطئ».