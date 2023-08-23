هادي العنزي



يشارك في التاسعة من صباح اليوم كل من رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس وأمين السر العام ثامر الشنفا في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA»، وذلك بعد وصولهما الى العاصمة الفلبينية مانيلا.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الدوري الـ 22 لـ «فيبا» الذي يقام على هامش بطولة كأس العالم لكرة السلة التي تنطلق الجمعة المقبلة، العديد من البنود المتضمنة جدول الأعمال، بالإضافة إلى ورش عمل معدة مسبقا.



وستزكي عمومية «فيفا» الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة في دورته الانتخابية الجديدة 2023-2027، لعدم وجود منافس له، فيما سيتم انتخاب مجلس إدارة جديدة للاتحاد الدولي.



وسيشهد اليوم الثاني لعمومية «دولي السلة» عرض التقارير الخاصة بالاتحاد، من بينها حقوق الحماية، والنزاهة وما تم إنجازه في برنامج «فيبا بلس»، وعرض آخر لما تم إنجازه في كرة السلة النسائية، فيما يحضر المجتمعون في اليوم الثالث المباراة الافتتاحية لكأس العالم التي تجمع الفلبين والدومينيكان، علما أن مونديال السلة سيقام في 3 دول هي: اليابان والفلبين واندونيسيا بمشاركة 32 منتخبا وتختتم في 10 سبتمبر المقبل.