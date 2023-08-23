بيروت - ناجي شربل



يستهل منتخب لبنان لكرة السلة مبارياته في بطولة العالم الـ 19 التي تنطلق الجمعة المقبلة، بلقاء لاتفيا ظهرا في اندونيسيا، وهي إحدى ثلاث بلدان آسيوية تستضيف البطولة حتى 10 سبتمبر المقبل الى جانب الفلبين واليابان.



ويلعب لبنان في المجموعة الثامنة، اذ سيلعب الأحد المقبل مع كندا، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام فرنسا الثلاثاء المقبل.



ويتطلع المنتخب اللبناني في البطولة إلى انتزاع مركز متقدم آسيويا في ترتيب المراكز، لعله ينتزع بطاقة تأهل مباشرة لنهائيات دورة باريس الأولمبية 2024. وسيعود «منتخب الأرز» إلى أرض الواقع في بطولة العالم، والتي تختلف كثيرا عن باقي الاستحقاقات التي خاضها تحت قيادة مديره الفني جاد الحاج، اذ انتزع بطولة العرب وحل وصيفا لأستراليا في بطولة آسيا العام الماضي، فضلا عن حجز مقعده في بطولة العالم مبكرا من بوابة التصفيات في مجموعة ضمته في الدور الحاسم مع نيوزيلندا والفلبين. واستعان المنتخب باللاعب الأميركي المجنس اومري رسول سبيلمان لخوض النهائيات، إلا أن اللاعب صدم الجمهور اللبناني وإدارة المنتخب بوزنه الزائد وضعف لياقته البدنية تاليا. كما يفتقد المنتخب جهود لاعب دوري الجامعات الأميركي يوسف خياط «يويو» لإصابته. في المقابل سيعول على تشكيلة متجانسة قوامها أفضل لاعب في آسيا العام الماضي وائل عرقجي والكابتن علي حيدر وأمير سعود (يعاني إصابة ومشاركته غير مؤكدة) وعلي مزهر وكريم زينون وسيرجيو درويش وجاد خليل. وهذه المشاركة الرابعة للبنان في بطولة العالم، وقد حقق 3 انتصارات في مشاركاته السابقة، وذلك على حساب فرنسا وفنزويلا في نسخة 2006، وكندا في نسخة 2010. ويتطلع إلى مباريات ترتيب المراكز كونه وقع في مجموعة صعبة، خصوصا أن فرنسا وكندا مرشحتان للذهاب بعيدا في البطولة، لضمهما لاعبين من الدوري الأميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين.