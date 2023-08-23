موجة جديدة من الحرائق تضرب دول شمال البحر الأبيض المتوسط تزامنا مع موجة حر جديدة تضرب جنوب أوروبا.



ويكافح رجال الاطفاء منذ ايام لإخماد الحرائق الضخمة في اليونان وإيطاليا واسبانيا. فقد أجلت السلطات في اليونان عشرات المرضى من المستشفيات ونقلتهم على متن عبارة في مدينة ألكسندروبوليس الساحلية أمس لإبعادهم عن حريق غابات مستعر منذ خمسة أيام وخرج عن نطاق السيطرة. كما عثر على جثث متفحمة لـ18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون في غابة متنزه داديا الوطني اجتاحتها النيران في شمال شرق اليونان قرب الحدود مع تركيا، حسبما أعلن رجال إطفاء.



كما أجلت السلطات تجمعات عدة من منطقة إيفروس مترامية الأطراف قرب الحدود مع تركيا، وحذرت من مخاطر اندلاع حرائق جديدة في الأيام القليلة المقبلة.



وحثت السلطات السكان على تجنب الأماكن التي ترتفع بها درجات الحرارة مع معاناة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلدان أخرى من الحرارة والجفاف مصحوبين بهبوب رياح وهو ما ربطه العلماء بتغير المناخ. وتكافح السلطات في إسبانيا للسيطرة على حريق غابات ضخم اندلع في جزيرة تينيريفي بجزر الكناري، منذ أسبوع.



والتهمت النيران 15 ألف هكتار في 12 بلدية، مما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص.



وفي إيطاليا، قال رجل الإطفاء أليساندرو فيتاليانو لرويترز إن السلطات أجلت نحو 700 شخص بعد اندلاع حريق في جزيرة إلبا بإقليم توسكان، دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا.



ونجحت جهود السيطرة على الحريق رغم أنه في منطقة يصعب الوصول إليها، بينما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أعلى مستوى للإنذار من الحرارة في 16 مدينة أمس.



وفي فرنسا، أصدرت السلطات تحذيرا باللون الأحمر، وهو الأكثر خطورة، في أربع مناطق بجنوب البلاد، ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح للسلطات بإلغاء بعض الفعاليات وإغلاق المرافق العامة إذا لزم الأمر.