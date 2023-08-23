أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشاركة عدد من أعضاء فريق القمر الاصطناعي الكويتي الأول «كويت سات -1» في مؤتمر الأقمار الاصطناعية الصغيرة الذي استضافته جامعة يوتاه الأميركية، مؤخرا حيث استعرضوا المراحل التي مر بها القمر الاصطناعي الأول منذ الفكرة وحتى الإطلاق.



وقالت «التقدم العلمي» إن دعمها لمشاركة الفريق بهدف إطلاع الجهات المشاركة على جهود الكويت في مشروع ذلك القمر الذي أتى بدعم وتمويل كامل من المؤسسة، وهو مشروع تابع لجامعة الكويت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للاتصالات ومعهد الكويت للأبحاث العلمية و«البيئة»، لافتة الى ان الفريق قدم في المؤتمر الذي يعتبر أكبر تجمع عالمي مختص بالأقمار الاصطناعية الصغيرة ورقة علمية استعرض فيها المشروع منذ بداية التصميم وحتى الإطلاق وتحليل الإشارات والبيانات، والتي كان منها أول صورة كويتية للكويت من الفضاء.



وأوضحت أن المؤتمر تطرق إلى العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الصغيرة ومستقبلها وتطبيقاتها مثل دراسة الأرض والكواكب الاخرى والمناخ الفضائي والأعماق البعيدة للكون.