فاضل: 1900 دولار تقريباً سعر الأونصة.. وعيار 24 بحوالي 18.8 ديناراً و22 بـ 17.2

نتوقع تداول الأونصة بـ 1910 إلى 1920 دولاراً والاستمرار بهذا المستوى حتى نهاية العام

محمد الصايغ: إقبال على شراء الهدايا الخفيفة التي يتراوح سعرها بين 50 و150 ديناراً حالياً

أسعار الذهب ترتفع خلال أوقات الأزمات والكوارث البيئية والتوترات السياسية في المنطقة

ناصر الصايغ: اتجاه الكثيرين للاستثمار بالودائع البنكية بعد رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة

الرفاعي: المصنعية تتراوح بين 750 فلساً ودينارين للمنتج المحلي وتصل إلى 6 للإماراتي

أكد تجار مشغولات ذهبية في سوق المباركية تراجع الإقبال على شراء «المعدن الأصفر» حاليا مقارنة بالعام الماضي بسبب موسم السفر والإجازات خلال فصل الصيف، مشيرين إلى ان نسبة التراجع بين 60 و70% مقارنة بالفترات العادية والمواسم التي يكثر خلالها الطلب عليه.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الإقبال خلال فصل الصيف يكون على المشغولات الذهبية الخفيفة مثل الهدايا التي يقارب سعرها 60 دينارا، متوقعين تحسن المبيعات مع نهاية شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر، مشيرين إلى ان ذروة الإقبال على شراء الذهب تكون خلال شهر رمضان أو في الأعياد.

وتوقعوا استمرار انخفاض الأسعار خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، مبينين ان سعر أونصة الذهب خلال اليومين الماضيين يحوم حول 1900 دولار تقريبا وسعر الغرام عيار 24 بالكويت يقارب 18.8 دينارا وعيار 22 بـ 17.2 دينارا وعيار 21 بـ 16.4 دينارا وعيار 18 بـ 13.9 دينارا. ولفتوا إلى احتمالية حدوث حركة صعود خفيف لأسعار الذهب إلى مستويات 1910 و1920 دولارا للأونصة، وفيما يلي التفاصيل:

عاطف رمضان

في البداية، قال تاجر المجوهرات ناصر عبدالمحسن الصايغ: بعد رفع البنك المركزي الأميركي لسعر الفائدة مؤخرا اتجه الكثيرون الى الاستثمار في الودائع البنكية وترك الذهب لان مردود الودائع يعادل المكاسب المتحققة من العقارات.



وأضاف الصايغ ان الإقبال على شراء المشغولات الذهبية في الكويت تراجع بشكل ملحوظ خلال الصيف مقارنة بالعام الماضي بسبب موسم السفر، مشيرا الى ان الأسعار بالرغم من انخفاضها إلا انها تعتبر أعلى من تلك التي كانت متداولة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى ان الطلب يكون على القطع الصغيرة مثل هدايا النجاح أو الأفراح، مبينا ان الأطقم والأساور والخواتم تكون الأكثر إقبالا.



تراجع المبيعات



من جانبه، توقع تاجر الذهب محمد فاضل ان يستمر سعر الذهب في الانخفاض حول مستويات 1920 و1910 دولارات للأونصة وذلك حتى نهاية العام، مؤكدا ان موسم الامتحانات والسفر خلال الصيف عادة يؤثر على تراجع مبيعات الذهب مقارنة بالأيام العادية، كما ان موسم الأعراس والأعياد وشهر رمضان فترات انتعاش لسوق الذهب في الكويت، متوقعا حدوث ذلك بدءا من 15 سبتمبر المقبل.



وذكر فاضل ان سعر أونصة الذهب خلال اليومين الماضيين يحوم حول 1900 دولار تقريبا وسعر الغرام عيار 24 بالكويت يقارب 18.8 دينارا وعيار 22 بـ 17.2 دينارا وعيار 21 بـ 16.4 دينارا وعيار 18 بـ 13.9 دينارا.



ونصح الزبائن بالشراء من المحلات أو الشركات المعروفة والحصول على الفاتورة وفحص مشترياتهم من المشغولات الذهبية في إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.



بدوره، ذكر تاجر الذهب محمد حسين الصايغ ان سوق المشغولات الذهبية شهد تراجعا في نسبة المبيعات خلال الصيف بشكل واضح متوقعا عودة الانتعاش مع بدء الدراسة، مرجعا تراجع الإقبال على الشراء نتيجة لضعف وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك.



وبين الصايغ ان ذروة الإقبال على الشراء تكون قبل دخول شهر رمضان والأعياد، مشيرا الى ان المشغولات الذهبية التي عليها شراء حاليا هي الهدايا الخفيفة كالخواتم والتي يتراوح سعر القطعة منها بين 50 و150 دينارا.



وحول الإقبال على السبائك، أشار إلى انها شهدت إقبالا متزايدا من أبناء الجالية المصرية خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، حيث ارتفعت نسبة المبيعات 5 أضعاف الفترات العادية خاصة السبائك التي تزن 150 غراما، مؤكدا ان أسعار الذهب ترتفع خلال أوقات الأزمات والتوترات السياسية والكوارث البيئية وغيرها.



مصنعية المشغولات



من جانبه، لفت تاجر الذهب علاء الرفاعي إلى ان سوق الذهب شهد ركودا واضحا خلال فترة موسم السفر والإجازات، متوقعا انتعاش السوق مع نهاية سبتمبر المقبل.



وأشار الرفاعي إلى ان ذروة الإقبال تكون خلال شهر رمضان والأعياد و«هلا فبراير» ومواسم الأعراس، لافتا إلى ان مصنعية المشغولات الذهبية تتراوح بين 750 فلسا إلى دينارين للذهب المحلي ومن دينارين إلى 6 دنانير للذهب الإماراتي.



وأكد أن عمليات الغش التجاري في الذهب نادرة جدا في الكويت بسبب الرقابة وفحص المشغولات من قبل وزارة التجارة والصناعة.