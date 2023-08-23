طالب السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز نايف العتيبي مؤسسة البترول الكويتية بالتدخل للتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية لدى وزارة الدفاع للنظر في إمكانية تأجيل الخدمة الوطنية العسكرية للعاملين الجدد في القطاع النفطي في الوقت الحالي وذلك لحاجة العمل، ونظرا لكون هؤلاء العاملين الجدد بحاجة إلى فترة تدريب وفترة تثبيت لدى مختلف شركات القطاع النفطي وهو مصدر رزقهم الوحيد الذي طال انتظاره.



وقال إن استدعاءهم للخدمة الإلزامية حاليا سيؤثر على وظائفهم مستقبلا، فضلا عن خروج العاملين بإجازاتهم الصيفية السنوية ويتم الاستعانة بالموظفين الجدد لسد الشواغر في بعض هذه الأماكن والبعض الآخر يشغل مواقع نفطية حساسة تتطلب تواجده في الفترة الحالية.



وقال العتيبي إن وطنية عمال القطاع النفطي لا مساومة عليها فهم جنود لهذا الوطن ويعملون تحت رايته في كل المواقع ولهم بطولات وطنية كبيرة على مر السنوات الماضية والبعض منهم حمل وسام شرف الشهادة فداء لهذا الوطن والتاريخ يشهد بذلك.