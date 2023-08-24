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تريد الاستمتاع بالهدوء والاسترخاء وجمال الطبيعة؟

إذن أنت تنشد مدينة اليسوند النرويجية أرض «الفايكنغ» الذين عرفهم التاريخ بأنهم من المحاربين الجبابرة!

ويعرفون ايضا باسم الويكنجار بالنوردية القديمة: vikingr، وهو مصطلح يطلق على شعوب جرمانية نوردية من ملاحي السفن والتجار الاسكندنافيين الذين هاجموا السواحل البريطانية والفرنسية من القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر.





في صباح يوم الأحد 30/7/2023 نزلت من سفينة الكروز: Holland America Line لأتجول معك في مدينة اليسوند النرويجية، مدينة الفخامة وقصة الحريق الذي دمرها قبل 100 عام خلت!



اليسوند مدينة تعج في موسم السياحة الصيفي بمختلف الأنشطة والفعاليات من رحلات بحرية ورحلات طيران وأنشطة يمكن ممارستها من الفنادق والمطاعم والكافيهات.



اليسوند مدينة تطل على ساحل المحيط الأطلنطي ما يعطيها الخلفية الأخاذة من الجبال المتلألئة تحت أشعة الشمس.



شب حريق هائل في مدينة اليسوند في اوائل القرن العشرين قبل 100 عام، ما دمر المدينة ثم تمت إعادة بنائها بالاستعانة بالطراز الفني المعماري الفخم المشابه للأبنية في ألمانيا وبراغ.



أفضل وقت للسفر لأليسوند خلال فترة الصيف لأن الجو يكون عندهم معتدلا.



مدينة أليسوند هي قلب الشمال النرويجي، ما يكسبها أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية وترفيهية.



أفضل وقت لزيارة مدينة اليسوند شهر يوليو، حيث تحصل على الخصومات الخاصة بهذا الفصل السياحي، حيث تقدم مجموعة الفنادق وشركات العقار خصومات خاصة للمسافرين إليها وقد تصل درجات الحرارة أحيانا أقل من 5 درجات مئوية.



الأمطار في اليسوند طوال العام، اما الثلوج فإنها تنزل في شهر نوفمبر وتنتهي في شهر مايو، وهكذا فإن اليسوند تكون فيما بين يوليو وسبتمبر أقل حرارة وأمطارا.







ركبنا الحافلة: Hop on Hop off وهي سيارة نقل (باص) تنقلك من مر كز المدينة في جولة لعدد 15 من المحطات وتتوقف في كل محطة 5 دقائق، وقيمة التذكرة للشخص البالغ ما يعادل ٤ دنانير ونصف الدينار، وأراها الأفضل، فيها مرشد سياحي وتختار اللغة التي تريد ما عدا العربية (للأسف) غير موجودة.



وهناك قطار صيفي يجوب المدينة لم أجربه وأتركه لخياراتك إن عزمت على زيارة اليسوند!









التجوال في المدينة



السياحة في أليسوند نوعية قائمة على التنوع والتفرد والتميز فأنت في أحد أكبر موانئ العالم، حيث تتصدر النرويج بصيد الأسماك وصناعة الأخشاب بحرفية عالية جدا.







ميناء الفايكنغ



يلفت نظرك ميناء اليسوند الذي يسمى ايضا ميناء الفايكنغ وفيه ترسو الكروزات البحرية العملاقة وبقية السفن والمراكب والطراريد والزوارق البحرية الصغيرة والكبيرة.



وعندما تكون في محيط البحر الذي يلف مدينة اليسوند تشعر بأن المدينة يحكمها البحر وتبرز المسطحات المائية والسهول المحيطة بالجبال الخضراء، فالحدائق ملفتة للنظر.



تنوع جاذب



للبر في اليسوند طرق سريعة وأخرى تشق الجبال كي توصلك الى وجهتك، وأيضا البحر وما يضمه من قوارب بأشكال وأحجام مختلفة، وللبر والبحر فعاليات قد تكون مشتركة او أحادية التطبيق.



كيكة اليسوند



تشتهر مدينة اليسوند بالكعكة النرويجية المشهورة باسم اليسوند ويتم بيعها في المطاعم او في الباصات او المراكب أثناء تنقل السياح في أرجاء المدينة، وهو مثل الكيكة الإنجليزية (كوب سويت) وأحيانا فيها جبن ومكونات أخرى.



كما تشتهر المدينة بأنواع كثيرة من الأسماك البحرية وأشهرها سمك القد المملح: (Klipptisk) الأشهر في النرويج.



وهناك تزايد في الطلب عليه من السياح.









الإقامة في أليسوند



رغم اشتهار مدينة اليسوند كوجهة سياحية من الطراز الأول في النرويج إلا ان عدد فنادقها وأكواخها وكل مرافق الإيجار تبقى محدودة أمام تزايد أعداد السياح والزوار لهذه المدينة التي عرفت عبر التاريخ بالهدوء وهناك مجموعة من الفنادق التي تقدم خدمات طبية للسياح.



مشكلة مدينة اليسوند مع السياح ارتفاع الإيجار، وهذا تعانيه شركات العقار أو السماسرة الذين يؤجرون للسياح الشقق والبيوت والفلل والأكواخ والخيام.



كل السياح لاحظتهم يبحثون عن الأسعار المعقولة.









مناطق قريبة من أليسوند



يمكنك قضاء وقت ممتع في اليسوند، حيث تقوم بجولة في المنطقة المحيطة بالمدينة الفخمة وبجولات بحرية وأخرى برية الى مناطق قريبة خاصة ان مطار المدينة يوفر للمدينة زبائن وسياحا من خارج المنطقة، وتتوسط مدينة اليسوند المناطق المحاذية مثل مدينة ترونديم: (Trondheim) أو بيرجن وكل هذه المدن لها ارتباط بالعاصمة أوسلو.



وهناك حافلات (باصات) وسيارات أجرة وأخرى مؤجرة تنقلك الى اليسوند وتستقبلك من خلال مطار مدينة اليسوند.



ورغم هذا الكم من المواصلات هناك من يصلون الى اليسوند قادمين من مناطق أخرى راجلين مشيا على الأقدام.. تصوّر!









معالم



مدينة اليسوند فيها كنيسة رئيسية واكواريوم بحري، كما ان متحف اليسوند يوفر لك كثيرا من مجريات التاريخ وأيضا اللوحات التاريخية، خاصة للحريق الذي شب في اليسوند ولقطات من الحرب العالمية الثانية والأحداث التاريخية الأخرى.



الدرج الخرساني



من الأنشطة اللافتة للنظر في مدينة اليسوند جولة التنزه على الأقدام في جبل اكسلا.



عليك صعود اكثر من 400 درجة من الدرج الخرساني، وهنا عليك ان تتمتع باللياقة البدنية وتم إدخال تحسينات على هذا الدرج، حيث صار ارتياده لا ينطوي على اي مخاطر، حيث اذا وصلت القمة ستجد في انتظارك بعض المأكولات والمشروبات الموجودة في الكافيهات والمطاعم الموجودة ورغم ارتفاع أسعارها فإن الطلب متزايد عليها.











اكواريوم اليسوند



يوجد اكواريوم صغير في مدينة اليسوند لنقل حوض مائي شهير في النرويج يضم في جنباته الكائنات البحرية مثل طيور البطريق وثعالب الماء والطيور ويسمى: (Atlant erhavsparken) أي حديقة البحر وله زواره من الأسر التي لديها أطفال يحبون الاكواريومات البحرية.



حيرة في الوصف



احتار سياح العالم بمدينة اليسوند، فهي ألمانية الشكل أوروبية المناخ عربية الكرم، هادئة وفخمة ومسالمة لكنها نشطة سياحيا وهي قبلة الكروزات البحرية وأفواج سياح البر والجو والبحر!



اجعلها في أجندتك السياحية لروعتها في كل شيء.



قارئي الكريم في كل مكان الهمسة لك: Enjoy.















































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