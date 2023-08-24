أعلنت غرفة تجارة دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2023، واحتلت الكويت المرتبة الثانية خليجيا بقيمة إجمالية 12.8 مليار درهم (3.4 مليارات دولار).



وقالت الغرفة في بيان، إن السعودية احتلت المرتبة الأولى بإجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات الغرفة إلى الأسواق العالمية بلغت 35 مليار درهم (9.5 مليارات دولار)، فيما احتلت قطر المرتبة الثالثة بقيمة إجمالية بلغت 12.4 مليار درهم (3.3 مليارات دولار).



وأضافت أن سلطنة عمان احتلت المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليارات درهم (2.12 مليار دولار)، في حين جاءت مصر في المرتبة الخامسة على القائمة بإجمالي 5.3 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، أما العراق فحل في المرتبة السادسة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليارات درهم (1.2 مليار دولار).



وأشارت الغرفة إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة سجلت نموا كبيرا إلى مناطق معينة مقارنة بمناطق أخرى، حيث تصدرت منطقة جنوب القارة الأفريقية هذه القائمة، فيما احتلت منطقة آسيا الوسطى المرتبة الثانية، أما منطقة شرق أوروبا فكانت في المرتبة الثالثة.



ونقل البيان عن المدير العام لغرفة دبي محمد لوتاه قوله إن «تنوع أسواق صادرات وإعادة صادرات الأعضاء يعكس مرونة تجار دبي وقدرتهم على التأقلم مع المتغيرات الدولية في الأسواق العالمية».



واعتبر لوتاه أن جهود الغرفة سواء من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية أو من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية التجارية المتنوعة أدت دورا في تحقيق نمو بقيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بلغ 7% في النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 137.6 مليار درهم (37 مليار دولار).



وأضاف: «نحن ملتزمون تماما بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) والدفع بمسيرة التنمية المستدامة وحريصون على تنويع الأسواق أمام تجار الإمارة بما يحقق أولوياتنا الاستراتيجية ويخدم مصالح القطاع الخاص ويعزز تنافسية بيئة الأعمال».



يذكر أن غرفة تجارة دبي تأسست في عام 1965، وهي مؤسسة ذات نفع عام غير ربحية تقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال والترويج للإمارة باعتبارها مركزا تجاريا عالميا.