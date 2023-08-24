تصاعدت حملة الضغوط على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على خلفية تقبيله نجمة المنتخب الوطني جينيفر هيرموسو على بعد فوز «لاروخا» بكأس العالم للسيدات، حيث ذهب البعض للمطالبة باستقالته.



وأعلن الاتحاد المحلي للعبة أنه سيدعو لجمعية عمومية غير عادية «كمسألة عاجلة» لمعالجة ما حصل.



وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تسلم مهامه في يونيو 2018 أكد ان اعتذار روبياليس (45 عاما) «غير كاف» وأن «ما رأيناه كان تصرفا غير مقبول» بعدما عمد إلى تقبيل هيرموسو (33 عاما) عقب فوز إسبانيا على إنجلترا 1-0 في نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع الملك فيليبي السادس «أعتقد أيضا أن الاعتذار الذي قدمه روبياليس غير كاف، بل أعتقد أنه غير مناسب، وأنه يجب عليه الذهاب إلى أبعد من ذلك».



وعندما سئل عما إذا كان يريد استقالة روبياليس، اكتفى سانشيز بالتذكير بأن الاتحاد ليس منظمة تابعة للحكومة الإسبانية، وبعبارة أخرى، لا يمكنه التدخل في شؤونه.