محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن شركة «لارسين آند توبرو» الهندية فازت بعقد لبناء 4 محطات كهرباء فرعية في منطقة الصباح الصحية بطاقة 132 كيلوفولت، ويشمل نطاق العقد تركيب أنظمة التحكم والحماية والأتمتة والاتصالات المرتبطة بالأعمال المدنية والميكانيكية.



واضافت المجلة أن الشركة حصلت على طلبات لتنفيذ مشاريع جديدة في الكويت ودبي والمملكة العربية السعودية وقطر في الأشهر القليلة الماضية.



جاء ذلك في سياق استعراض الشركة الهندية المتخصصة في مشروعات الطاقة التي تنفذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC والتي فازت بها في الآونة الاخيرة، حيث قالت في بيان اصدرته ان قسم الطاقة والنقل التابع لها فاز بالعديد من العقود الجديدة في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية. واضافت الشركة في 23 أغسطس أن العقود تتضمن طلبا لإنشاء محطة فرعية معزولة بالغاز بقدرة 220 كيلوفولت وخطوط نقل مرتبطة بها. كما تلقت طلبا آخر لإنشاء محطتين فرعيتين جديدتين بقدرة 132 كيلوفولت من شركة البنية التحتية للخدمات العامة في دبي وطلبا آخر لبناء خط نقل هوائي بقدرة 220 كيلوفولت.



كما تلقت الشركة أيضا طلبات لانجاز اعمال إضافية في المشروعات الجاري تنفيذها في قطر والمملكة العربية السعودية. وعلمت «ميد» أن قيمة كل عقد من العقود تتراوح بين 300 و600 ألف دولار.



وكانت الشركة قد اعلنت في مايو الماضي عن فوزها بعقود لمشروعي محطتين فرعيتين في المملكة العربية السعودية.