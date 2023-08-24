بمناسبة العودة إلى المدارس، أعلن البنك التجاري الكويتي عن عرض حصري جديد بالتعاون مع شركة «اكسايت» الغانم للإلكترونيات، وذلك لمدة 5 أيام ابتداء من 23 الجاري، ويأتي هذا العرض تأكيدا على اهتمام البنك بمشاركة عملائه أفضل العروض التي تخدم احتياجاتهم.



وعن تفاصيل هذا العرض، قالت رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي بدور بوخمسين: «يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، حيث يمكن للعميل الحصول على خصم فوري بنسبة 50% عند طلب أي من المنتجات المتوافرة على صفحة العودة إلى المدارس الموجودة على تطبيق اكسايت أو موقعهم الإلكتروني خلال مدة العرض».



وأوضحت بوخمسين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل مستوى خدمة لراحة عملائه عند تسوقهم عبر المواقع التجارية العالمية ولتقديم أفضل العروض لدعم الطلاب في الدراسة من خلال العروض التسويقية المتوافرة على الأجهزة الذكية وغيرها من الأدوات واللوازم الدراسية التي يوفرها «إكسايت» لعملائه.



وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، قالت أنه يمكن للعملاء الدخول على صفحة منتجات العودة للمدارس المخصصة على تطبيق «Xcite» أو زيارة موقعهم الإلكتروني للحصول على



الخصم حيث يتم منح الخصم على الفور عند الدفع بأي من بطاقات التجاري الائتمانية، علما أن خصم الـ 50% ينطبق عند صرف ما لا يقل عن 50 دينارا والحد الأقصى لمبلغ الخصم هو 25 دينارا، ويكون الخصم على عملية واحدة على البطاقة الائتمانية خلال فترة العرض، لافتة إلى أن هذا العرض متاح من 23 أغسطس 2023 حتى يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023.