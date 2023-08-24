أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن توسيع محفظته كصانع سوق لتشمل ثلاث شركات جديدة من مختلف قطاعات بورصة الكويت بما في ذلك قطاع الاتصالات والبتروكيماويات والقطاع المالي، وهي شركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة الساحل للاستثمار والتنمية، وشركة الاتصالات الكويتية (stc). ووصل إجمالي الشركات التي يعمل المركز المالي كصانع سوق عليها إلى 15 شركة مسجلة، ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة ٥٠% منذ الربع الرابع من عام 2022. وسيعمل «المركز» على زيادة قيمة التداول لأسهم الشركات الجديدة وتعزيز مستويات السيولة لديها، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على نمو واستقرار أسهم الشركات في السوق الكويتي.



وتعتبر خدمة صانع السوق أداة من أدوات عدة يوفرها «المركز» في مجال إدارة الأصول، بما في ذلك إدارة الاستثمار في الصناديق والمحافظ، وذلك بهدف تزويد العملاء بأفضل الفرص التي تسهم في بناء وتنمية الثروات المستدامة.



وتهدف خدمات صانع السوق بشكل خاص إلى خلق توازن بين العرض والطلب، وسد الفجوة بين سعري البيع والشراء، وبالتالي إتاحة الفرصة للمستثمرين لبيع وشراء أسهم الشركات بأسعار مناسبة.



ويمكن أن تؤثر خدمات صانع السوق إيجابيا على تكاليف اقتراض الشركات، وقيمة أسهمها، وقدرتها على التداول بأسعار عادلة. كما تسهم خدمات صانع السوق في تعزيز البيئة الاقتصادية المواتية في السوق، من خلال تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في السوق الكويتي.



وفي هذا السياق، قال مدير وصانع سوق في إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» عزام العتيبي: «يلعب المركز دورا مهما في تعزيز نشاط التداول وزيادة إقبال المستثمرين والمساهمة في تطوير سوق مالية متقدمة في الكويت، وذلك من خلال خدماته كصانع سوق للعديد من الشركات المدرجة والرائدة». وأضاف: «يعد المركز من أوائل المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص من هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق في الكويت. كما نتمتع بفريق من الخبراء والمختصين في عمليات تداول الأسهم، حيث يقومون باستخدام أفضل الأنظمة لتقديم خدمات صانع السوق وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك كجزء من نهج الشركة المرتكز على تلبية احتياجات العميل. ونود الإعراب عن خالص شكرنا للشركات وثقتهم المستمرة في خدمات صانع السوق التي نقوم بتوفيرها».



ويعمل «المركز» اليوم كصانع سوق للاعبين رئيسيين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية والعقارية وتوزيع المواد الغذائية وغيرها. وتشمل الشركات التي تستفيد من خدمات «المركز» في هذا المجال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وشركة العيد للأغذية، وشركة عقارات الكويت، وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات، وشركة راسيات القابضة، والبنك الأهلي الكويتي، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، وبنك الكويت الدولي، وشركة أجيال العقارية الترفيهية، وشركة دلقان العقارية، والشركة الكويتية للاستثمار، والشركة القابضة المصرية الكويتية.