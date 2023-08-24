عبدالحميد الخطيب



«سارة أغلى البشر.. اجيلج لين القمر»، بهذه الكلمات يبدأ الفنان فيصل الخرجي أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «سارة»، والتي انتهى من تصويرها الفترة القليلة الماضية على طريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحها عبر «اليوتيوب» و«السوشيال ميديا» خلال أيام.



وقال الخرجي في تصريح لـ «الأنباء»: الأغنية تعبر عما بداخلي من مشاعر حب تجاه ابنتي الأولى «سارة»، وأقول فيها: «سارة أغلى البشر.. اجيلج لين القمر.. ما اغلى منج.. اغلى من كل البشر.. سارة من يوم ما شفتج.. من قلبي انا عشقتج»، متمنيا ان تنال إعجاب الجمهور.



وكان الفنان فيصل الخرجي قد طرح كليب أغنية «لاني مو بروحي- ريمكس»، والذي عرض على قناتي «مزيكا» و«الجرس» بـ «يوتيوب». وقد حصدت الأغنية نجاحا لافتا. ويقول مطلع الأغنية: «لأني مو بروحي بتم دايم معاك.. لأني مو بروحي يا اجمل ملاك.. انا قلبي لك يا حبيبي.. وانا مالي غيرك بهالدنيا»، وبعدها طرح اغنية «خليتني أقدر» من كلماته وألحانه، توزيع ومكس وماستر: مهاب عطا. وقال: سعيد بردود أفعال الجمهور تجاه أعمالي الغنائية، كاشفا عن تجهيزه أغنيات جديدة سترى النور قريبا.