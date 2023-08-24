مفرح الشمري



لتواجدها في لندن، قامت الفنانة القديرة سعاد عبدالله بزيارة الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع المتواجد هناك منذ مارس الماضي لاستكمال رحلته العلاجية في مستشفى كرومويل.



كانت الزيارة بمنزلة «لقاء الرواد» في مدينة «الضباب»، حيث استرجعا فيها العديد من الذكريات الجميلة التي جمعتهما في الأعمال المسرحية التي قدماها في زمن الفن الجميل مع أصدقائهما القدامى، منهم من فارق الحياة ومنهم من يعيش بيننا.



«الأنباء» هاتفت الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع «بومنقذ» لمعرفة شعوره بعد هذه الزيارة، فقال: «أم طلال» ما قصرت والله يحفظها ويحفظ أختها أمل من كل مكروه، زارتني واستذكرنا بهذه الزيارة العديد من الذكريات، خصوصا أن أم طلال «بنيتنا» واحتضناها في فرقة مسرح الخليج العربي وقدمنا معا أعمالا مسرحية كثيرة داخل الكويت وخارجها، وهذه الأعمال حققت نجاحات مميزة في المسرح، شكرا لها على هذه الزيارة اللطيفة وأتمنى لها ولمن يعز عليها الصحة والعافية.