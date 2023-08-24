تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة آيتن عامر برفقة طلقيها محمد عز العرب والفنانة إيمي سمير غانم، الأمر الذي دفعهم للتساؤل حول حقيقة عودة الحياة الزوجية بين الثنائي لطبيعتها.



وقد نشرت الصورة عبر حساب يحمل اسم وصور إيمي، في حين أكدت مجلة «لها» أن الأخبار التي انتشرت حول عودة آيتن الى طليقها غير صحيحة، وأن الصورة التي عرضت قديمة وقد التقطت قبل طلاقهما.



وبالكشف عن الحساب الذي نشر الصورة، اتضح أنه حساب مزيف وكانت إيمي قد حذرت جمهورها من التعامل معه، مؤكدة أنه لا يمت إليها بصلة، وأنه يستخدم اسمها وينشر أخبارا ومعلومات عنها غير صحيحة، وكتبت عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»: «ده مش أنا، ده فيك في فيسبوك والناس بتصدق إنه أنا وللأسف بيكتبوا كلام غريب عن لساني وأنا ماليش في السكه دي أصلا، اعملوا بلوك للصفحة دي من فيسبوك».