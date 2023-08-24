حذر خبير في الأمم المتحدة من أن موجات الحر مثل تلك التي تخنق حاليا معظم أنحاء أوروبا، تبدأ في وقت مبكر وتستمر لفترة أطول وتصبح أشد نتيجة لتغير المناخ. وقال جون نيرن، كبير مستشاري الحر الشديد في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تتخذ في جنيف مقرا لوكالة فرانس برس، «ستصبح موجات الحر أكثر شدة وأكثر تواترا»، فالقبة الحرارية التي تغطي جزءا كبيرا من أوروبا منذ أسبوع تقريبا، وحرائق الغابات المستعرة في اليونان وكندا وهاواي، ودرجات الحرارة الصيفية التي تشهدها أميركا الجنوبية التي مازالت في منتصف الشتاء، ليست أوهاما.



وأشار الباحث إلى أن موجات الحر التي أصبحت أطول وأكثر تواترا جاءت «نتيجة احترار المناخ الذي يظهر أسرع في أنظمة الطقس»، مشددا على أن العلماء حذروا من ذلك.



وقال متأسفا إن «الناس هادئون جدا»، مضيفا «لقد حذركم العلم من أن هذه الأمور ستحدث. ولن تتوقف عند هذا الحد».



ودعا جون نيرن إلى التصرف بشكل أكثر «ذكاء» في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.