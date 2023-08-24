طالب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للبيئة م.صياح الهاجري الحكومة، بأن يتم اختيار منصب مدير عام هيئة البيئة من داخل البيت البيئي وليس من خارج العمل البيئي، موضحا أننا نؤمن بحكومة تطالب في تصريحاتها بتطبيق الصلاح والإصلاح في اختيار الكفاءات لمنصب المدير العام حسب الخبرة العملية والعلمية من منتسبي البيئة.



وأكد الهاجري في تصريح صحافي، أن الهيئة زاخرة بالكفاءات والخبرات المصقولة عمليا وإداريا لتولي منصب مدير هيئة البيئة، مشيرا إلى ان الهيئة مضى على تأسيسها أكثر من 26 عاما، وهي سنوات كافية ووافية ليتم اختيار احد أبنائها وبناتها ممن تنطبق عليهم الشروط ويمتلكون الحس البيئي وتدرجوا في العمل البيئي والإداري علميا وعمليا.



وذكر الهاجري ان تعيينات القياديين في الهيئة طوال السنوات الماضية كانت من خارج البيت البيئي لكننا حاليا نناشد الحكومة أن تختار احد الكفاءات من موظفي الهيئة لمنصب المدير العام لكونهم الأجدر والأعلم بكيفية إدارة شؤون البيت البيئي.



واختتم الهاجري حديثه بأن الهيئة لن تجد من يعمل لها مخلصا لرفعة شأنها وعلو مكانتها وتطبيق قانونها وفرض هيبتها للصالح العام سوى أبنائها ممن تعلم وترعرع وتدرج بها.