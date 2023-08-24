‏عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اجتماعا تنسيقيا مع وكيل وزارة المواصلات د. أحمد مساعد المجرن ووكيل وزارة العدل هاشم القلاف، وذلك لبحث آلية الربط الالكتروني بين وزارات الداخلية والعدل والمواصلات.



‏وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية الربط الالكتروني بين وزارة الداخلية ووزارتي والعدل والمواصلات، والمتطلبات والاحتياجات اللازمة لذلك.



‏حضر الاجتماع مدير عام نظم المعلومات العميد م.أسامة الوهيب، ومساعد مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية عميد حقوقي حمود الحميدي ورئيس قسم الرأي عقيد حقوقي عمر العلي ونقيب م.أحمد الناصر من الإدارة العامة لنظم المعلومات وعدد من قياديي وزارتي العدل والمواصلات.