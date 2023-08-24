أشاد الصندوق العالمي لتنوع المحاصيل أمس بجهود الكويت في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال لقاء جمع المدير التنفيذي للصندوق ستيفان شميتز وسفير الكويت في ألمانيا الاتحادية نجيب البدر.



وقال شميتز وفقا لبيان السفارة الكويتية في برلين، إنه بحث مع السفير نجيب البدر سبل تعزيز التعاون مع الكويت في مجال الوصول إلى زراعة مستدامة والإسهام في جهود تعزيز الأمن الغذائي. وأكد المسؤول أنه قدم خلال اللقاء دعوة للكويت للمشاركة في مؤتمر القمة العالمية لتنوع المحاصيل المقرر عقده في 14 نوفمبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين، موضحا أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة المسائل المتعلقة بتمكين «بنوك البذور» لمكافحة تغيرات المناخ وتشجيع التنوع البيولوجي والأزمات الغذائية التي تواجه العالم.



من جانبه، قال السفير البدر، انه اطلع على طبيعة عمل ونشاط الصندوق ودوره الأساسي في تعزيز تحديات الأمن الغذائي العالمي، وان اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين الصندوق العالمي والكويت ونقل خبراته في مجال تحسين حفظ الموارد الوراثية النباتية، وذلك في ضوء عدد من التحديات التي تواجهها الكويت والمتصلة بعوامل التغير المناخي وندرة المياه ومدى تحمل الحرارة والجفاف والملوحة والمحافظة على التنوع البيولوجي للنباتات.