يعقوب العوضي



دعا رئيس اتحاد كرة اليد أحمد الشحومي وأعضاء مجلس الإدارة نائب رئيس الاتحـــاد الدولـــي بريـــدراج بوسكوفيتش ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط ليديجا سبانيكوفيتش على العشاء مساء أمس، حيث جدد سبانيكوفيتش الدعوة للمشاركة في فعاليات دول البحر المتوسط المستقبلية.



وتناول الطرفان سبل تطويل اللعبة بين البلدين، كما تطرقا إلى آخر تطورات اللعبة دوليا ومحليا، ويأتي اللقاء ضمن إطار التعاون بين الاتحادات الثلاثة للوصول إلى أفضل سبل التقدم في مختلف المجالات باللعبة. إلى ذلك، خسر العربي من البنك الأهلي المصري بنتيجة 28-16 في المباراة التي جمعتهما ظهر أمس في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة الأندية العربية الـ 38 لكرة اليد المقامة حاليا في السعودية، وعليه سيلعب «الأخضر» أدوار الترضية وتحسين المراكز.



من جهة أخرى، تأهل الكويت إلى نصف النهائي بعد فوزه على الهدى السعودي بنتيجة 37-33 في الأشواط الإضافية بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بنتيجة 30-30. وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 15-14 لـ «الأبيض».



إلى ذلك، خاض منتخبنا الوطني للناشئين الحصة التدريبية الأولى له مساء أمس بقيادة المدرب ماركو مارتينوفيتش في معسكره الحالي في مونتنيغرو تمهيدا للاستحقاقات المقبلة ومنها البطولة العربية للناشئين المقررة في مدينة المهدية في تونس نوفمبر المقبل، كما قاد تدريبات منتخب الشباب الأولى المدرب ابراموفيتش زوران في نفس المعسكر.



وركز المنتخبان على بعض الجمل التكتيكية وزيادة الانسجام بين اللاعبين، كما حرص المدربان على ترسيخ فكرهما التكتيكي في أذهان اللاعبين، وقد شهدت التدريبات منافسة بين اللاعبين لإثبات أنفسهم وضمان مركز أساسي في التشكيلة مستقبلا.