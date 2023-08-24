أعلنــت زين أنها ستكـون الشريك الرسمي لبعثة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي ستقام في مدينة هانغزو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، وذلك بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية.



وجاء الإعلان عن الشراكة خلال تواجد زين في المؤتمر الصحافــي والاجتمــــاع التنسيقي للبعثة الذي أقيم في مقر اللجنة بمدينة جابر الأحمد مساء أمس الأول، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، وحشد من الرياضيين الكويتيين المشاركين في الدورة.



وخلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، قال الخشتي: «كلي فخر اليوم أن أعلن أن زين ستكون الشريك الرسمي لبعثة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، والتي ستقام في مدينة هانغزو بالصين»، وتابع قائلا: «ولله الحمد، لا يخفى على أحد أن اسم زين أصبح اليوم مرتبطا بشكل كبير بالرياضة الكويتية، وخاصة خلال الفترة الأخيرة مع إعلان شراكتنا مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي ندعم من خلالها أكبر مسابقة كروية محلية (دوري زين)».



وأضاف الخشتي: «بالطبع يتماشى هذا الأمر تماما مع أهداف إستراتيجيتنا لدعم قطاعي الرياضة والشباب، والتي نؤكد من خلالها على اهتمامنا وحرصنا على تنمية مهارات وإبداعات الشباب والمساهمة في بناء جيل من الرياضيين الكويتيين المحترفين».



وبين انه «عبر مثل هذه الشراكات أصبحت زين جزءا لا يتجزأ من العائلة الرياضية الكويتية، ولا شك نحن كشركة نمثل القطاع الخاص الكويتي نعتز بهذا الأمر كثيرا». وأضاف بقوله: «عبر هذه الشراكة تدعم زين 143 لاعبا ولاعبة كويتيين سيمثلون وطننا الغالي في 25 رياضة مختلفة على مدار فترة تنظيم الدورة تحت شعار «أزرقنا بالأسياد»، وأملنا فيهم جميعا كبير أنهم سيحققون أعلى المراتب وسيرفعون علم الكويت في المحافل الدولية».



وحول الشراكة الممتدة بين زين و«الأولمبية»، قال الخشتي: «شراكتنا مع اللجنة الأولمبية الكويتية ليست حديثة العهد، فقد كانت زين الراعي الرسمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي استضافتها الكويت العام الماضي، كما دخلت علامتنا التجارية Zain Esports في شراكة مع اللجنة الأولمبية عام 2021 لإطلاق منافسات البطولة المفتوحة للجنة الألعاب الإلكترونية، وهي الفئة الرياضية التي باتت تشغل اهتماما متزايدا في المنطقة مؤخرا وحرصنا على دعمها».



واختتم الخشتي بقوله: «لن تقتصر مشاركتنا على هذه الدورة فقط، بل ستكون لنا مشاركة أخرى مطلع السنة المقبلة في دورة آسيوية أخرى بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وسنحرص على التواجد على أرض الميدان في الصين مع أبناء وبنات الكويت تشجيعا ودعما لهم».



بدروه، أكد الشيخ فهد الناصر دعم اللجنة الأولمبية لكل الرياضيين الكويتيين المشاركين في الدورة، مبينا ان المشاركة في الألعاب الأولمبية تعد حلما لجميع الرياضيين وأنه يجب على كل رياضي أن يحرص على تمثيل بلاده بشكل لائق في جميع المنافسات الرياضية وأن يكونوا سفراء لوطنهم.



وتشارك بعثة الكويت بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 هذا العام في 25 رياضة مختلفة هي: الغولف، وكرة القدم، والتنس، والسكواش، والرماية، والرماية بالسهام، والدراجـــات الهوائيـــــة، والتايكوانــدو، والكاراتيه، والملاكمة، والكوراش، والجودو، والمبــارزة، والجوجتسو، والمصارعــة، والتجديـــف، والغــوص، والتراياثلون، وكرة اليد، والسباحة، وألعاب القوى، والتسلق الرياضي، والجمباز الإيقاعي، والشطرنج، والفروسية.



وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية حدثا إقليميا بارزا متعدد الرياضات ويجمع الرياضيين من جميع أنحاء قارة آسيا، ويتم تنظيمه كل 4 سنوات من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، ويحوي هذا العام 483 مسابقة في 40 رياضة مختلفة. وعبرت زين عن فخرها برعاية البعثة الرسمية للدولة في هذا الحدث الرياضي الإقليمي البارز بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث تحرص الشركة على تشجيع مختلف الأنشطة الرياضية داخل وخارج البلاد بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، وذلك انطلاقا من إيمانها الشديد بأهمية الدور الذي يلعبه قطاع الرياضة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.



وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاعي الرياضة والشباب، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون البلاد في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.