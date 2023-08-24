تألق أبطال العرب في مونديال ألعاب القوى بالعاصمة المجرية بودابست، وذلك عندما أعاد المغربي سفيان البقالي تكرار إنجاز يوجين بحصده ميدالية ذهبية ثانية تواليا في سباق 3 آلاف متر موانع، فيما دخل القطري معتز برشم تاريخ الوثب العالي رغم فوزه بالمركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية.



وأحرز البقالي الذهبية الثانية تواليا، بعدما أنهى السباق بزمن 8:03.53 دقائق أمام الإثيوبي لاميشا غيرما (8:05.44 د) الذي حصد الفضية والكيني أبراهام كيبوت الثالث مع البرونزية (8:11.98 د).



وهذا اللقب العالمي الثاني تواليا للبقالي بعد يوجين العام الماضي، في أعقاب حصده أيضا الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف عام 2021.



وقال البقالي بعد فوزه: «أنا سعيد جدا لفوزي بالذهبية الثانية تواليا، أتيت إلى هنا لأفوز بالذهب ولا شيء غيره»، مضيفا كانت لدي منافسة صعبة من حامل الرقم القياسي العالمي، لكنني تمكنت من فرض سيطرتي في اللفة الأخيرة، لم يكن الأمر سهلا لكنني تمكنت من الفوز.



إلى ذلك، كسر الإيطالي جانماركو تامبيري هيمنة القطري معتز برشم وحقق ذهبية الوثب العالي، حارما القطري من لقب عالمي رابع تواليا، فيما حصدت الكينية فايث كيبيغون ثالث ذهبياتها في 1500 م والثانية تواليا.



وقفز تامبيري الذي تشارك مع برشم ذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021 في لحظة تاريخية، 2.36 م ليحصد اللقب أمام الأميركي جوفون هاريسون الذي نال الفضية وبرشم الذي حل ثالثا مع البرونزية (2.33 م).



وقال برشم بعد إحرازه البرونزية: «أعتبرها تاريخا، لأنني حققت ثلاث ذهبيات وفضية واليوم برونزية، وبالتالي أصبحت اللاعب الوحيد في تاريخ الوثب العالي يمتلك خمس ميداليات في بطولات العالم».