هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية فيصل العنزي جاهزية فريقه لمواجهة العربي غدا الجمعة ضمن الجولة الأولى لدوري زين للدرجة الممتازة.



وقال لـ «الأنباء»: «تنتظرنا بداية قوية في الدوري، أمام أحد أفضل الفرق المحلية، وستكون المباراة صعبة على الطرفين، لكونها تمثل انطلاقة الموسم الكروي، وسوف نقدم أفضل ما لدينا للخروج بنقاط المباراة كاملة».



وأشار العنزي إلى أن قائمة «السماوي» خالية من الإصابات، باستثناء المدافع علي نادر الذي تعرض للإصابة في آخر مباريات الفريق الودية أمام الساحل (2-1 للسماوي)، ونأمل أن يستعيد عافيته بأقرب وقت ممكن، مضيفا: «تحضرنا بأفضل صورة ممكنة للموسم الكروي، وذلك عبر 3 مراحل، حيث البداية كانت محلية، وبعدها معسكر في العاصمة الصربية بلغراد، خضنا خلاله 5 مباريات ودية مهمة، وأخيرا التحضيرات النهائية في الأسبوع الأخير قبل انطلاق الدوري، وقد حرص اللاعبون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لرفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، ونأمل النجاح في تحقيق أهدافنا المتمثلة في المنافسة على جميع الألقاب».