ناصر العنزي



«شدوا الأحزمة» دوري زين الممتاز للموسم الكروي 2023-2024 ينطلق اليوم بعد تحضيرات طويلة من الفرق المتنافسة من خلال معسكرات خارجية ومباريات تجريبية، حيث تقام مباراتان في افتتاحية الدوري، إذ يلتقي حامل اللقب الكويت مع الجهراء على ملعب نادي الكويت، وفي المباراة الثانية يحل كاظمة ضيفا على النصر في منطقة جليب الشيوخ بمواجهتين لن تخلوا من المفاجآت.



ويتنافس في دوري زين الممتاز 10 فرق، وهي: الكويت، كاظمة، القادسية، العربي، السالمية، الجهراء، الفحيحيل، النصر، خيطان والشباب. وستقام البطولة من قسمين (ذهاب وإياب)، ثم تدخل الفرق الـ 6 الأولى في منافسة نهائية (ذهاب وإياب) لتحديد بطل الدوري، فيما تتنافس الفرق الأربعة الأخيرة على مقعدي البقاء بدوري الأضواء.



وفي مواجهة الكويت والجهراء تأتي نسخة من بداية الموسم الماضي، حيث تمكن الجهراء من إلحاق الهزيمة بالأبيض قبل أن يحقق الكويت الفوز باللقب عن جدارة وبعد مشوار طويل ومرهق، والكويت يدخل كعادته مرشحا قويا بعدما اعتاد تحقيق البطولات في المواسم الماضية ويقوده المدرب الصربي بوريس بونياك الذي يعتمد على عناصر ذات خبرة من المحليين والمحترفين قادرة على صنع الفارق في المواجهات الحاسمة. وقد استعد الفريق بمعسكر خارجي قبل أن يخوض بطولة الملك سلمان للأندية العربية، والتي لم يوفق فيها لعدة أسباب منها قوة الفرق المنافسة.



أما الجهراء فقد استعد هو الآخر بشكل جيد للموسم الحالي بقيادة مدربه البرازيلي جانسينيز داسيلفا الذي سبق له تدرب الفريق. ولا شك أن دفاع الجهراء سيواجه صعوبة في التعامل مع هجوم الخصم، لذلك سيحرص المدرب على إغلاق المنافذ المؤدية الى مرماه.



وفي مباراة كاظمة والنصر، فكل الاحتمالات مفتوحة بشأن نتيجتها في أول مشوارهما بالبطولة، فالبرتقالي يدخل البطولة بإشراف مدربه الجديد سيرجيو فارياس في توجه جديد للمدرسة البرازيلية لكن الفريق سيفتقد هدافه شبيب الخالدي الذي يخوض تجربة احترافية مع فريق حتا الإماراتي حيث كان الورقة الرابحة لفريقه في الموسم الماضي، أما النصر فقد عانى كثيرا الموسم الماضي قبل أن يؤكد بقاءه في دوري الأضواء، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الفوز على ملعبه بعدما قام بتغييرات واسعة في صفوف لاعبيه.