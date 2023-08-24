قررت الحكومة السورية حظر تصدير زيت الزيتون بدءا من مطلع الشهر المقبل، لانخفاض الكميات المتوقع انتاجها في هذا الموسم. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتبارا من 1-9-2023. ونقلت الوكالة عن مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي م.عبير جوهر، أن القرار جاء نتيجة دراسة لواقع الإنتاج لموسم 2023- 2024، والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي وسبل تسويق الفائض منه. وأكدت جوهر أن هذه الإجراءات لتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة، وفي ضوء تقديرات إنتاج الزيتون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وتوقعت الا يزيد الإنتاج هذا الموسم عن 49 ألف طن، وهي تكفي فقط لتغطية احتياج السوق المحلية.