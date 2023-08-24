

محمد الجلاهمة - أحمد خميس



أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا تضمن استحداث أقسام تتبع إدارة تحقيق مخالفات المرور في كل من منفذ النويصيب، ومنفذ السالمي، ومنفذ العبدلي، ومنفذ المطار لتمكين بعض مرتكبي المخالفات الجسيمة التي عليها بلوك من تسوية أوضاعهم ورفع البلوك ومن ثم دفع الغرامات، وبما لا يعيق سفرهم إلى خارج البلاد، على أن تكون اختصاصاتها الإشراف على أقسام تحقيق مخالفات المرور بمنافذ الدولة.

هذا، واصدر وكيل الوزارة الفريق انور البرجس قرارا تضمن عقد دورة ترقية للضباط من رتبة (ملازم أول) حتى رتبة (مقدم) والالتحاق بها وفقا لإجراءات من بينها صدور قرار الالتحاق بدورة الترقية للمرشحين، على أن يتم إخطار المرشحين بالحضور لدى معهد تدريب الضباط من قبل الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة بالتنسيق مع جهات عملهم لتسلم المذكرات الدراسية وجدول الاختبارات وذلك خلال اسبوعين من تاريخ بداية الدورة، وتكون بنظام التعليم الذاتي.