دخلت الهند التاريخ أمس عندما هبطت مركبتها الفضائية «تشاندرايان-3» بنجاح على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، والذي يعتقد أنه مصدر محتمل للمياه والأكسجين. ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في منشور على موقع «إكس»، الإنجاز بأنه «يوم تاريخي لقطاع الفضاء الهندي». وقابل فنيو المهمة بهتافات الفرح والتصفيق إعلان منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مقرها الرئيسي بأن «شاندرايان-3 هبطت بنجاح على سطح القمر».



وأطلقت وكالة الفضاء الهندية الصاروخ في 14 يوليو الماضي من محطة الفضاء الرئيسية في البلاد بولاية أندرا براديش. وتأتي هذه المحاولة الجديدة للبرنامج الفضائي الهندي الذي يشهد ازدهارا، بعد أربع سنوات على فشل كبير بعدما فقد الفريق على الأرض الاتصال بالمركبة قبل وصولها إلى القمر.