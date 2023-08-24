

أعلنت وزارة الإعلام أنها ستقيم حلقة نقاشية حول مشروع قانون تنظيم الإعلام يقدمها وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري بتاريخ 25 سبتمبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه سيتم توجيه دعوة عامة لجميع الإعلاميين والمختصين والخبراء الدستوريين وجمعيات النفع العام لحلقة نقاشية حول مسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام بعد الانتهاء من ملاحظات واقتراحات الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

وذكرت أن هذه الحلقة النقاشية تأتي تطبيقا لمضامين النطق السامي الذي نص على توجيه الجهاز الإعلامي في الحكومة بأن يكون إعلاما ملكا للشعب وترجمة لاستراتيجية وزارة الإعلام بتعزيز التشاركية مع الإعلاميين والمختصين واستكمالا لإجراءاتها لتقديم المسودة الختامية لمشروع قانون تنظيم الإعلام.

وأوضحت أنه سيتم خلال الحلقة النقاشية عرض كل تفاصيل مسودة القانون من قبل الوزير وأخذ مقترحات وملاحظات المختصين والمهتمين حوله، تمهيدا للوصول إلى المسودة النهائية للقانون لتحويله إلى مجلس الأمة لعرضه على اللجنة التعليمية في المجلس بداية أكتوبر المقبل.