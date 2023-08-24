سيطرت حالة من الغموض والبلبلة على حادث تحطم طائرة مدينة شمال موسكو أمس، فقد أعلنت السلطات الروسية ان اسم رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية المسلحة الخاصة يفغيني بريغوجين موجود على قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت مساء أمس شمالي موسكو ولم ينج منها أحد من ركابها العشرة. وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، نقلا عن هيئة الطيران المدني، أن «تحقيقا بدأ في حادث تحطم طائرة «إمبراير» الذي وقع في منطقة تفير.

ووفقا لقائمة الركاب، كان من بينهم اسم ولقب يفغيني بريغوجين». وأشار بيان المكتب الصحافي للهيئة، إلى أن «الطائرة، وهي من طراز «إمبراير»، كانت في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب، وجميعهم لقوا حتفهم».

من جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، ان الطائرة الخاصة «إمبراير ليغاسي» التي أقلعت من موسكو إلى سان بطرسبورغ تحطمت بالقرب من قرية كوجينكينو بمنطقة تفير. وذكرت الوزارة أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة، وهم سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

وأضافت أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم. ونشرت وسائل إعلام روسية مشاهد قالت إنها للطائرة وهي تهوي بعد أن انفجرت في الجو، وذكرت أن الطائرة مملوكة لبريغوجين. وأوضحت حكومة المنطقة، أن ضباط إنفاذ القانون ووزارة حالات الطوارئ تواجدوا في مكان الحادث لتحديد تفاصيله. بدورها، ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ «فاغنر»، أنه قدم من أفريقيا نهار أمس، وأنه كان على متن الطائرة المتحطمة. وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام روسية ان طائرة ثانية تابعة لبريغوجين حطت في مطار موسكو بعد أن قامت بعدة دورانات فوقه.