25 شخصاً توفوا غرقاً بينهم 15 مواطناً ومواطنة.. و20 توفوا بسبب الدخان واللهب

7 أشخاص توفوا بالتسمم... و24 حالة وفاة بالاعتداء من بينها 6 مواطنين و18 وافداً

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية عن أن 701 شخص توفوا في الكويت بأسباب خارجية خلال 2022 من بينهم 234 كويتيا بواقع 183 مواطنا و51 مواطنة، بالإضافة إلى 467 وافدا من بينهم 377 وافدا و90 وافدة.

وتصدرت حوادث النقل الوفيات لأسباب خارجية اذ استحوذت على 47.7% من إجمالي الوفيات بالبلاد بواقع 335 حالة وفاة، من بينها 144 حالة وفاة لمواطنين و191 حالة لوافدين.

وحلت ثانيا وفيات الإيذاء المتعمد للذات «الانتحار» بنحو 11% من حالات الوفاة لأسباب خارجية، إذ بلغ عددهم الإجمالي 77 حالة من بينها 3 مواطنين و74 وافدا.

وجاء ثالثا وفيات حوادث السقوط إذ بلغت أعدادها نحو 59 حالة من بينهم 7 مواطنين ومواطنات، و52 وافدا، وحل رابعا حوادث الغرق والغمر في المياه بواقع 25 حالة من بينها 15 مواطنا ومواطنة و10 وافدين.

وبلغت وفيات التعرض للدخان والنار واللهب 20 حالة خلال 2022 من بينهم 4 وفيات لمواطنين ومواطنات، و16 حالة وفاة لوافدين.

وبلغت وفيات التسمم والتعرض لمواد مؤذية 7 وفيات من بينها مواطنتان، و5 وافدين، أما حالات الوفاة بسبب الاعتداء فبلغت 24 حالة في 2022 من بينها 6 حالات لمواطنين و18 حالة لوافدين.