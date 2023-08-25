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في 1 أغسطس 2023 وصلنا الى مدينة غوتنبرغ، ثاني اكبر مدن السويد، والتي تسمى «لندن الصغرى»، ويأتي ترتيبها بعد ستوكهولم، وهي اليوم واحدة من اجمل المدن الاسكندنافية من حيث ترتيبها السياحي وشهرتها بالتاريخ والثقافة والفرص الفريدة الى جانب الممرات المائية الخلابة والهندسة المعمارية الأنيقة، ما يجعل زيارتك لها فرصة جميلة لا تضيع في فصل الصيف، أكان من خلال ركوب الكروز البحري او الوصول اليها مباشرة عبر الطيران أو البر.

مدينة غوتنبرغ السويدية، أو لندن الصغرى، من أجمل المدن الاسكندنانية، وتشتهر بحدائقها الخضراء الخلابة وقنواتها المائية، وهي مزيج بين التاريخ والثقافة والفنون والسياحة والترفيه والمتعة في كل مقتنياتها وإطلالاتها الطبيعية الخلابة وقلاعها وحصونها ومناخها ومرافقها الحديثة، وأنصح زائرها بأن يزور متحف فولفو وسوق السمك وشاحنات الغذاء وضاحية حاجة وقلعة فسبورغ ومنتجع غوتنبرغ للتزلج وحي هاجانيجاتا ومركز أونيفرسوم وملاهي ليسبرغ وحديقة سلوتسكوجين.. تنوع سياحي متفرد وجميل.







حدائق وقنوات مبهرة



تشدك الحدائق المبهرة بكل ممراتها المائية وهندستها المعمارية وخضارها المورق الفاتن، وتشغل مساحة 338 فدانا على شكل حدائق مورقة.



تعد حديقة سلوتسكوجين الوطنية من اكبر الحدائق السويدية، اذ هي موطن لأكثر من 16 ألف نوع من النباتات الرائعة، وهي ملجأ لأفواج السياح او مواطنيها من خلال ممارسة تجربتها عن قرب في جمال خلاب لا يقارن مع اي حديقة في العالم، وبها حديقة حيوانات صغيرة وتمثل بيئاتها الطبيعية، كما تعتبر القنوات وسيلة ممتعة في غوتنبرغ، فكثير من السياح يجوبون هذه القنوات بالقارب.



المأكولات البحرية



موقع غوتنبرغ الساحلي جعلها تتصدر مدن العالم في تقديم الأسماك الطازجة والروبيان والاستاكوزا وكل انواع المحار والمأكولات البحرية المذهلة في المطاعم المحلية التي تنتشر في كل أنحاء المدينة البحرية.

























سهولة التنقل



تمتلك مدينة غوتنبرغ شبكة رائعة ومتكاملة من وسائل المواصلات العامة والقوارب المنوعة والترام والعبارات والسيارات، لكن تبقى سيارات الأجرة هي الأعلى في انفاق المال ربما لارتفاع سعر الوقود، المشوار الواحد يكلفك أكثر من ٢٠ دينار.



ملاهي ليسبرغ



من أكثر الأماكن جاذبية في مدينة غوتنبرغ ملاهي ليسبرغ، اذ تعد المتنزه الأول في الدول الاسكندنافية وزارها اكثر من 3 ملايين سائح ولازالوا يتوافدون عليها سنويا، خاصة في الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، وتتميز بزراعة الزهور والنباتات المبهجة.



ألعاب مثيرة ومتنوعة ومثالية للأسر التي لديها شباب ويحبون المغامرة.



في ملاهي ليسبرغ ستحظى بتجربة ركوب الخيل وحضور حفلات الموسيقى بجانب سوق عيد الميلاد.



شاحنات الغذاء



في مدينة غوتنبرغ ظاهرة «الشاحنات» لافتة للنظر وتشد السائح، وهي ظاهرة غريبة، اذ تشاهد في المدينة شاحنات متوقفة في الشوارع الرئيسية والناس يتزاحمون عليها من كل حدب وصوب يتسوقون منها حاجاتهم من الأطعمة والمشروبات، ويعود تاريخ هذا السوق المتحرك الى العام 1874، وفي هذه الشاحنات تجد ما لذ وطاب وحتى الأسماك والكائنات البحرية المختلفة.

























السكان المحليون









من المعروف ان الشعب السويدي ودود ومحب للسائحين في عمومه، وهذا لا يعني انه لا يوجد متطرفون كحال اي مجتمعات، والناس هناك عندما تحتك بهم يرفضون حرق القرآن او اي كتاب سماوي، وفي الشارع عندما تقابل مواطنا سويديا تسأل او تستفسر تجد منه كل اصغاء وفي حميمية لإيصال رسالة سلام مشتركة.



السويد موزاييك بشري تلحظه وانت وسط الزحام وهذا الكم من السياح.



ضاحية حاجة



تأسست ضاحية حاجة في القرن الـ 17، وتعد اليوم مركزا سياحيا يضم العديد من المطاعم والمقاهي والمعارض الفنية، وخاصة بيوتها الخشبية التاريخية، ومن خلال تجوالك في الضاحية ستتعرف عن قرب على الحياة السويدية التقليدية.



أونيفرسوم



مركز علمي كبير في مدينة غوتنبرغ يسمى اونيفرسوم، ويعد الاكبر في السويد، وهو من الأماكن الرائعة للسياح المسافرين بصحبة اطفالهم، حيث يضم 7 طوابق تتيح لهم فرصة الاستمتاع الكامل بين ورش عمل تجريبية واحواض مياه وتشاهد اسماك القرش وكذلك الغابات المطيرة.

























حي هاجانيجاتا









في غرب مدينة غوتنبرغ، يوجد حي هاجانيجاتا، ويعود تاريخه الى منتصف القرن السابع عشر، ويمكنك التنزه على طول الحي، وهي منطقة ساحرة من المباني الخشبية التقليدية والشوارع المرصوفة بالحصى وتتناثر هنا وهناك المطاعم والكافيهات والمحلات التذكارية، وفي المطاعم يقدمون لك «كيكة القرفة» أو المأكولات البحرية الطازجة وهم يتميزون بصناعة الشوكولاتة لأكثر من 140 عاما.



سر التميز الترفيهي



موقع غوتنبرغ جعلها تكون من اشهر مدن السويد، ومع تطورها العام في كل المرافق والتنمية المستدامة جعلت من نفسها الميناء الرئيسي لمدخل اوروبا للدول الاسكندنافية، ولعل هذا ما اطلق عليها اسم لندن الصغرى ما جعلها تتميز في سياحتها الشاملة وتتصدر الاولوية وهي تملك اليوم كل مقومات صناعة السياحة والتنمية الشاملة، فهي تملك اكبر مركز لبناء السفن الأوروبية، سياحة تقوم على اسس علمية وكوادر بشرية مدربة ومقومات طبيعية، فهي من اجمل المدن من ناحية الطبيعة، وتمتلك بنية سياحية متكاملة وفنادق وخدمات وطبيعة روعة، وفعاليات خاصة للسياح في موسم الصيف تقدم فيها مختلف اشكال الفنون.



قلعة الفسبورغ



واحدة من اعرق القلاع في العالم عبر التاريخ، وهي من المحطات المفضلة للسياح القادمين للسويد، وتتمتع القلعة بموقع مهم وفريد وتم بناؤها كحصن منيع في منتصف القرن السابع عشر.



تستطيع ان تصل الى القرية عبر وسائل الانتقال المختلفة وسترى العاملين يرتدون الأزياء التي تعود الى القرن السابع عشر.



قلعة تاريخية لمحبي التاريخ القديم ومحطاته من قلاع وحصون خاصة مواقع المدافع.

























سوق السمك



من المزارات المهمة في مدينة غوتنبرغ السويدية سوق السمك الذي يطلق عليه «كنيسة السمك»، ويعود تاريخه الى العام 1874، وهو من الأماكن التي تحظى بزيارة افواج السياح، ويضم السوق في مرافقه ادوات اقدم مهنة بمدينة غوتنبرغ، وفي هذا السوق ستجد كل انواع السمك والجمبري والقشريات والمحار، كما يوجد العديد من المطاعم التي تقدم لك أطباقا من الأسماك الطازجة اللذيذة والمأكولات البحرية، وهو فعلا لا يقاوم.



أرخبيل غوتنبرغ



مجموعة من الجزر تستطيع ان تزورها في قارب سريع او مع عبارات السياح المختلفة، وهذا الارخبيل عبارة عن لوحة طبيعية ساحرة، وتستطيع اخذ عبارة من ميناء سالثولمن البحري والتنقل وسط هذا الارخبيل الضبابي ومشاهدة مناشطه ومرافقه وفعالياته، خاصة كل هؤلاء الذين يجدفون في قواربهم او يركبون الدراجات الهوائية في مجاميع تشق طرقات هذا الارخبيل الأخضر الذي يعج بالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية.



منتجع غوتنبرغ للتزلج



اذا كنت من محبي الاثارة وحب التزلج على الجليد، تستطيع ان تمارس هذا الشيء في الشتاء بعد نزول الثلوج وتحوّل المنطقة بأكملها لهذا النشاط الرياضي المميز، ففي منتجع غوتنبرغ للتزلج تستطيع ان تأتي الى المدينة من خلال وسائل المواصلات المختلفة، وتحجز فندقا يؤمن لك ممارسة التزلج على الجليد.



المنتجع يعد من اماكن السياحة المعروفة بروعة المكان وتوافر الامكانيات لتمارس رياضتك المفضلة.









































(قارئي الكريم في كل مكان.. الهمسة لك: Enjoy)



متحف فولفو



عندما تزور غوتنبرغ عليك ان تدفع 10 دولارات بالكويتي نحو 4.600 دنانير (اربعة دنانير وستمائة فلس)، وستجد امامك مجموعة من المتاحف الرائعة، أبرزها متحف «فولفو»، ويتكون من طابقين، والذي يخبرك عن تاريخ هذه السيارة «العريقة» الأمتن في العالم من حيث وسائل الأمان في القيادة وهذه الشركة لها شاحنات وسيارات ومحركات بحرية.



متحف سيارات فولفو يحظى بإقبال منقطع النظير من السياح.



في المتحف سيارة فولفو تم صنعها في العام 1927- 1932، وهي لاتزال محتفظة برونقها وجمالها حتى الآن.



كما يوفر المتحف لك فرصة امكانية شراء أنواع نادرة من سيارات فولفو المتينة.



احرص على زيارة هذا المتحف وتعرف على سر افضل سيارة من ناحية الأمن القيادي ما يعرف بالبريك على مستوى العالم، ولاحظت أن هناك سيارات سبور بأشكالها وألوانها لا ترسل إلى دول الخليج العربي.









































































































































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