نسب إشغال العقار الاستثماري على مستوى المحافظات تسجل استقراراً بين 85% و88% بنهاية يونيو

ارتفاع إيجارات العقارات الجديدة.. يدفع ملاك نظيرتها القديمة لرفع قيم الإيجار على المستأجرين الجدد

اتساع دائرة التأجير بمناطق سلوى والسرة وجنوب السرة بضغط من ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية

482 ديناراً متوسط القيمة الإيجارية للدور الثاني 3 غرف وصالة بمساحة 135م في السكن الخاص





قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إن نسب الإشغال لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية استقرت عند معدلاتها السابقة، حيث سجلت تلك النسبة بين 85% و88%، فيما أشار التقرير إلى أن متوسط القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على مستوى المحافظات إلى حدود 278 دينارا بنهاية الربع الثاني 2023 دون تغير عن الربع الأول 2023 فيما يعد أدنى بشكل طفيف نسبته 0.1% على أساس سنوي.



وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ففي محافظة العاصمة سجل متوسط الإيجار 313 دينارا بزيادة ربع سنوية قدرها 4% وبنفس النسبة على أساس سنوي، مع ارتفاع أغلب المناطق الاستثمارية بالمحافظة منها مناطق دسمان بنسبة 5% وبنيد القار بحدود 1.6% على أساس سنوي.



بينما يبلغ لنفس المساحة في محافظة حولي 306 دنانير بزيادة 3.4% على أساس ربع سنوي وتصل إلى 2.7% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في منطقة السالمية 305 دنانير بزيادة 1.7% على أساس سنوي، وفي منطقة حولي 278 دينارا بزيادة 2.8% على أساس سنوي، وفي الجابرية ارتفع المتوسط إلى حدود 315 دينارا بنسبة 1.6% على أساس سنوي.



وتصل القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى 279 دينارا بزيادة 1.6% على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.1% على أساس سنوي، وفي منطقة الفروانية يسجل متوسط الإيجار 273 دينارا بزيادة 1.9% على أساس سنوي، وفي الرقعي يصل إلى 305 دنانير مرتفعا 1.7% على أساس سنوي.



وفيما يخص الشقق غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 مترا مربعا، فقد ارتفع متوسط قيمتها الايجارية على مستوى الكويت إلى حدود 315 دينارا دون بزيادة 2.1% على أساس سنوي، ففي العاصمة بلغت القيمة الإيجارية 343 دينارا بنهاية الربع الثاني 2023 بزيادة 3.6% على أساس ربع سنوي وبنفس النسبة على أساس سنوي.



وعلى مستوى محافظة حولي يصل متوسط القيم الإيجارية إلى 336 دينارا مرتفعا 3.1% على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع المتوسط 2.5% على أساس سنوي. مع ارتفاع سنوي لبعض المناطق الاستثمارية في المحافظة منها السالمية إلى 335 دينارا ومنطقة حولي إلى 308 دنانير.



وعلى مستوى محافظة الفروانية، بلغ متوسط القيمة الإيجارية 309 دنانير بزيادة سنوية 1% ويصل المتوسط في منطقة الرقعي إلى 335 دينارا بزيادة 1.5% على أساس سنوي، وفي خيطان سجل المتوسط 300 دينار وفي الفروانية 303 دنانير بزيادة سنوية 0.8% و1.7% على التوالي.



وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، كما أن عمر العقار يعتبر عاملا أساسيا في تحديد متوسط القيمة الايجارية، إلا أننا نركز في هذا التقرير على أسعار العقارات الجديدة التي بارتفاع أسعارها تشكل ضغوطا على القيم الإيجارية للعقارات القديمة والمتاحة بالسوق، وبالتالي عند خلوها يستطيع مالك العقار رفع القيمة الايجارية للمستأجر الجديد.



ويعد متوسط تداول العقار أمرا مهما عند تقييم القيمة الايجارية، حيث إن هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية والعقارات المطلة على الشريط الساحلي وشارع قتيبة والمثنى في منطقة حولي وهناك مناطق أقل تميزا مثل مناطق جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان.



وقد انتشرت ظاهرة تأثيث العقارات وخصوصا للعقارات المتميزة وبالتالي تتحدد القيمة الايجارية وفقا للمستويات المختلفة، والأمر الذي يجذب الانتباه هو اتساع دائرة التأجير في المناطق الداخلية التي يقطن فيها المواطنون الكويتيون، مثل منطقة سلوى والسرة وجنوب السرة وغيرها من المناطق، تحت ضغط ارتفاع أسعار العقارات.



وتختلف القيم الإيجارية بين المناطق السكنية طبقا لعوامل التميز والمساحات المختلفة، وقد شهدت في الربع الثاني 2023 تغيرا متفاوتا لمعظم المناطق على أساس سنوي، وفي ظل التراجع المحدود في أسعار السكن الخاص يلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية لهذه الفئة من العقارات.



كما أن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى استئجار السكن الخاص ما أدى إلى زيادة المعروض منه، في ظل الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات.



إيجارات السكن الخاص



وعلى صعيد السكن الخاص، فقد استقر متوسط القيمة الإيجارية في الدور الثاني ثلاث غرف وصالة مساحة 135م2 على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر عند حدود 482 دينار بنهاية الربع الثاني 2023 دون تغير عن الربع الأول 2023 في حين انخفض 0.4% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 570 دينارا.



وبالتالي انخفض متوسط القيمة الإيجارية بحدود 0.8% بنهاية الربع الثاني 2023 بعدما كان يسجل زيادة في العام الماضي وصلت 11.6% في الربع الثاني 2022، ويبلغ في محافظة حولي 516 دينارا بانخفاض سنوي 0.7%.



وفي محافظة الفروانية تراجع إلى 397 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين تعد أعلى بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 437 دينارا لذات المساحة بزيادة سنوية 0.8%. ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية في الأحمدي 375 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، أما في محافظة الجهراء يبلغ متوسط السعر 345 دينارا بانخفاض ربع سنوي 0.7% وبنفس النسبة على أساس سنوي.



القيمة الإيجارية للدور الكامل الأرضي من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر، سجل متوسط القيمة الإيجارية لهذه الفئة على مستوى المحافظات 890 دينارا بزيادة طفيفة نسبتها 0.1% عن الربع الأول 2023 وسجل تراجعا بنسبة 0.5% على أساس سنوي.



فيما يصل في محافظة العاصمة إلى حدود 1.045 دينار منخفضا 0.9% على أساس سنوي، في حين يصل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة حولي إلى 953 دينارا منخفضا 0.5% على أساس سنوي، وفي محافظة الفروانية تسجل 736 دينارا بزيادة سنوية طفيفة نسبتها 0.9%.



سجل متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني في عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات 790 دينارا بزيادة ربع سنوية طفيفة كما يعد منخفضا بنسبة طفيفة قدرها 0.6% على اساس سنوي.



وفي محافظة العاصمة سجلت القيمة الإيجارية حدود 945 دينارا منخفضة 1% على أساس سنوي، وتسجل في أعلى المناطق قيمة كما في منطقة العديلية 1.100 دينار وفي الروضة 1.000 دينار، فيما يصل في أدنى مناطق المحافظة إيجارا كما في غرناطة إلى 800 دينار.



وفي الصليبخات يصل متوسط القيمة الإيجارية إلى 600 دينار دون تغير سنوي، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 853 دينارا بانخفاض سنوي بنسبة 0.6%، ويصل في أغلب المناطق إلى 860 دينارا منها منطقة حطين والشهداء والزهراء، فيما يصل في أدنى المناطق أسعارا وهي منطقة سلوى إلى 700 دينار.



بينما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية بمحافظة الفروانية حدود 636 دينارا في الربع الثاني 2023 منخفضا بنسبة 2.7% عن الربع الأول 2023 في حين يعد أعلى بنسبة 1% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في إشبيلية إلى 720 دينارا كأعلى متوسط إيجار بالمحافظة لهذه الفئة من السكن الخاص، ويصل في أغلب مناطق المحافظة إلى حدود 600 دينار.



%6.7 انخفاضاً بمتوسط إيجار المتر التجاري إلى 23.6 ديناراً



قال تقرير «بيتك» إن متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للدور الأرضي يصل إلى 23.6 دينارا للمتر المربع منخفضا 6.7% على أساس سنوي في حين لم يشهد تغيرا على أساس ربع سنوي، ويتراوح من 10 إلى 26 دينارا في أغلب المناطق على مستوى المحافظات.



ويزيد عن ذلك إلى 29 دينارا في مواقع متميزة، ويصل المتوسط في منطقة وسط المدينة بمحافظة العاصمة إلى 29 دينارا للمتر المربع منخفضا للربع الثاني على التوالي 3.3% على أساس سنوي، وفي منطقة حولي يصل إلى 26 دينارا منخفضا 5.5%على أساس سنوي ويصل في السالمية إلى 28 دينارا منخفضا 3.4% على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي. ويسجل في الفروانية 29 دينارا، وفي خيطان 25 دينارا منخفضا بنسبة 6.5% و12.3% على أساس سنوي.