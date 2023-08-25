يشتعل الآن سوق الهواتف القابلة للطي، وذلك بعد الإصدار الأخير لهاتف «Galaxy Z Fold5»، أحدث إصدار في فئة هواتف «الفلاج شيب» ضمن سلسلة الهواتف القابلة للطي من «سامسونغ»، ويأتي الإصدار الجديد لهاتف Galaxy Z Fold5 مع تحسينات كثيرة على المعالج، كما أنه أصبح أرفع، وهو ينطوي الآن دون إحداث فجوة في المنتصف.



لكن السؤال الذي يراود الجميع الآن: هل تجعله هذه التحسينات يتفوق على الهاتف القابل للطي من هواوي «HUAWEI Mate X3»، والذي تم إطلاقه منذ عدة أشهر قبل إطلاق «Fold5»؟ وهل يمتلك هذا الهاتف جميع الميزات القياسية في هاتف قابل للطي؟



وعندما أطلق هاتف «Mate X3» من هواوي، اشتهر بفضل تصميمه الفريد، فقد كان أرفع الهواتف الذكية القابلة للطي في العالم آنذاك، ولا يبدو أن «Galaxy Fold5» قد تفوق في تصميمه على «Mate X3».



وأحد الأسباب هو أن «Mate X3» أرفع وأكثر رقة من «Fold5» عند طيه وفتحه، حيث يبلغ سمك «Mate X3» نحو 5.3 ملم عند فتحه و11.8 ملم عند الطي، بينما يبلغ سمك هاتف «Fold5» نحو 6.1 ملم عند فتحه و13.4 ملم عند طيه، كما يزن هاتف «Mate X3» أقل مقارنة بهاتف «Fold5» بواقع 239 أو 241 غراما تبعا للمادة المستخدمة بظهر الهاتف.



إلى جانب حقيقة أن هاتف Mate X3 أرق بالفعل من هاتف Fold5، فإن التصميم الرباعي المنحني يجعل هاتف Mate X3 يبدو أكثر أناقة. كما أنه يوفر راحة أفضل في التعامل مع حوافه الأربع المستديرة بنعومة.



ومع ذلك، فقد أحرز Fold5 بعض التقدم من حيث التصميم أيضا. في حين أن هاتف Fold4 يشبه الإسفين عند ثنيه بفجوة قد تسمح بدخول الغبار والفتات، قامت Samsung بإصلاح هذه المشكلة مع Galaxy Fold5، بصرف النظر عن ذلك، فهو مشابه جدا لإصدار العام الماضي.